Возбуждено еще одно дело о халатности после схода лавины в Норильске

Прокуратура Норильска провела проверку исполнения земельного законодательства в связи со сходом снежной лавины в районе Талнаха, и по ее результатам возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В ходе проверки установлено, что контроль за использованием земельных участков, расположенных на территории комплекса "Гора Отдельная", обеспечен не был, и это привело к тому, что 45-летний мужчина самовольно построил там домик, который ночью 8 января 2021 года был разрушен лавиной.

Напомним, три человека погибли, 14-летний подросток с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) в отношении должностных лиц, допустивших возведение самостроя. Его расследование находится на личном контроле прокурора Красноярского края.