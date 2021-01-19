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19.01.2021 13:08
Рубрика: Происшествия

Возбуждено еще одно дело о халатности после схода лавины в Норильске

Текст: Ирина Штерман

Прокуратура Норильска провела проверку исполнения земельного законодательства в связи со сходом снежной лавины в районе Талнаха, и по ее результатам возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Фото: ТАСС
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В ходе проверки установлено, что контроль за использованием земельных участков, расположенных на территории комплекса "Гора Отдельная", обеспечен не был, и это привело к тому, что 45-летний мужчина самовольно построил там домик, который ночью 8 января 2021 года был разрушен лавиной.

Напомним, три человека погибли, 14-летний подросток с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) в отношении должностных лиц, допустивших возведение самостроя. Его расследование находится на личном контроле прокурора Красноярского края.

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