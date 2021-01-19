На Ставрополье пытаются смягчить последствия отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и ошибочно принятого регионального закона. Власти обещают предпринимателям все проблемные ситуации рассмотреть индивидуально. Как сейчас обстоит дело, выяснял корреспондент "РГ".

В конце прошлого года в крае разгорелся скандал вокруг скорой отмены в стране ЕНВД ("Фискальное недоразумение? Или...", "РГ" N 282 от 15.12.2020). На тот момент около 90 процентов ставропольских предпринимателей, которые пользовались этой системой налогообложения, так и не выбрали альтернативу. Им грозил автоматический перевод на невыгодную многим общую систему налогообложения (ОСНО).

Усугубило ситуацию то, что краевые власти разработали, а региональная дума приняла закон, который не соответствовал последней редакции федерального нормативного акта. В итоге местных предпринимателей лишили трехмесячного переходного периода.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в региональном управлении федеральной налоговой службы, многие налогоплательщики в 2020 году совмещали ЕНВД с иными режимами налогообложения, и для них вопрос с выбором остро не стоял.

"Однако существенная доля предпринимателей все же работала исключительно в рамках ЕНВД, эти бизнесмены должны были принять решение, какую систему выбрать. Для этого нужно было подать в налоговый орган соответствующее уведомление или заявление", - пояснили в краевом управлении ФНС.

Налоговые инспекции в течение декабря информировали неопределившихся предпринимателей. В итоге из тех, кто применял в 2020 году только ЕНВД, на упрощенную систему налогообложения (УСН) перешли почти 17 тысяч бизнесменов. Тех, кто выбрал патентную систему, стало примерно на 4,5 тысячи больше, налог на профессиональный доход предпочли около 500 человек. При этом более 1200 предпринимателей посчитали для себя более выгодной общую систему налогообложения.

В ведомстве пока воздерживаются от прогнозов, как отмена ЕНВД скажется на деловом сообществе, ведь он не учитывал масштабы экономической деятельности конкретного налогоплательщика и применялся вне зависимости от фактической выручки или дохода. Этим пользовался крупный бизнес, уходящий с помощью ЕНВД от уплаты налогов с реальной прибыли.

Тем, кто все же пропустил момент перехода на новую систему налогообложения, ФНС сделала послабление. С первого января решили не применять положения главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Если ранее уведомление о переходе, например, на упрощенную систему налогообложения нужно было представить не позднее 31 декабря 2020 года, то теперь организации и индивидуальные предприниматели вправе перейти на УСН в январе, сообщив об этом в налоговый орган до первого февраля.

Однако есть еще одна проблема - в конце ноября на Ставрополье приняли закон, который с первого января 2021 года значительно повысил стоимость патентов для предпринимателей ("Фискальный хук", "РГ" N 288 от 22.12.2020). Рост оказался одним из самых высоких в стране. Дело в том, что многие из тех, кто был на ЕНВД, именно эту систему налогообложения считали для себя наиболее выгодной.

Патентное налогообложение - это единственный режим, при котором не нужно сдавать декларацию, а расчет налога производится сразу при оплате патента, который дает право на осуществление определенной коммерческой деятельности. Его стоимость рассчитывается исходя из потенциально возможного годового дохода (лимит составляет 60 миллионов). Однако на Ставрополье в некоторых случаях ставка увеличилась многократно, что поставило под угрозу существование ряда организаций и ИП.

В конце прошлого года губернатор края Владимир Владимиров заявил, что действующий закон с завышенными ставками пересмотрят, а в течение первых трех месяцев 2021-го для предпринимателей будет действовать специальный коэффициент.

- Я поручил краевому минфину применить понижающий коэффициент в размере 0,5 к базовой доходности, от которой рассчитывается платеж по патенту, то есть предусмотренные законом отчисления в казну уменьшатся в два раза, - сообщил он тогда.

Однако уже в наступившем году выяснилось, что от такого сценария решили отказаться. Дополнительный коэффициент вводить не будут. Вместо этого в кратчайшие сроки пересмотрят сам скандальный закон. Аргументировал Владимиров такое решение тем, что даже урезанная вдвое стоимость патента на некоторые виды деятельности все равно будет значительно выше, чем ранее.

- В конце прошлого года я встречался с блогерами. Среди них была психолог, и мы подсчитали, что ранее она платила по патенту 4,5 тысячи рублей в год, а теперь должна отдавать 70 тысяч. Даже если снизить платеж вполовину, будет 35 тысяч, что все равно много. Мы решили пересмотреть ставки, - заявил Владимиров на недавней пресс-конференции.

По его словам, пересмотру подлежат все ставки по патентам. Их размер постараются приравнять к тем, что были до вступления в силу нового краевого закона. Сделают это в ближайшее время. Документ подготовят региональные минфин и минэкономразвития, после чего его направят в Ставропольскую думу на рассмотрение.

Мнение

Сергей Владимиров, директор АНО "Центр защиты бизнеса Ставропольского края":

- Если бы не новогодние праздники, возможно, этой ситуации с налоговыми системами не было бы. В ноябре приняли не тот закон, сейчас губернатор поставил задачу подготовить новый вариант. Здесь спешка не нужна, но опять всех торопят.

Основная идея - сделать так, чтобы платежи по патентам были такими же, как раньше платежи по ЕНВД. А, как известно, дьявол кроется в деталях. Закон - объемный документ. Нужно брать каждую позицию и просчитывать. Но это пока сделать не успели, за исключением частных случаев, когда предприниматели обращались лично к властям и указывали на просчеты.

В прошлом году краевая дума уже ошиблась. Депутаты единогласно проголосовали за региональный закон, который не соответствует федеральному. Поэтому утверждение, что бизнес вернется к прежним ставкам благодаря новому документу, требует перепроверки.