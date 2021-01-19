Роспотребнадзор: Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 регионах

Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 32 регионах России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"На второй неделе 2021 года обследовано 17 тысяч 725 человек с признаками ОРВИ, всего проведено 67 тысяч 506 исследований. Доля положительных находок составила 1,5% от общего числа проверок", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Исследования чаще всего показывают у заболевших респираторные вирусы не гриппозной этиологии. В преддверии эпидсезона защитную прививку сделали 85,9 миллиона человек - это 59% от численности населения страны. Своевременная вакцинация позволила избежать массовых вспышек гриппа в регионах, рассказала глава ведомства Анна Попова.

Ранее сообщалось, что комбинированная вакцина, защищающая сразу от двух инфекций - гриппа и коронавируса, может появиться к концу этого года. Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что технология создания таких препаратов уже отработана, сейчас ученые занимаются ее адаптацией под различные штаммы вируса гриппа и COVID-19.