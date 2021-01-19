СМИ сообщили новую дату презентации Toyota Land Cruiser 300

Презентация нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser состоится 1 августа, такую информацию распространили японские СМИ со ссылкой на источник в автогиганте.

Ранее утверждалось, что презентация пройдет в апреле, то есть речь идет об очередном переносе сроков. Следующий "Крузак" получит индекс 300.

Напомним, в декабре было опубликовано фото замаскированного прототипа Land Cruiser 300 на дорожных испытаниях. Внедорожник создают на агрегатной базе TNGA. Причем, согласно новым сообщениям, машина сохранит прочную лонжеронную раму. То есть опасения о несущем кузове и, как следствие, превращении "Крузака" в огромный кроссовер, пока кажутся ложными.

На смену 4,6-литровому бензиновому V8 у Land Cruiser придет гибридная система с 3,5-литровым двигателем. Якобы отдача самого ДВС составит 299 л.с. и 356 Нм, еще около 180 л.с. добавит электромотор. Плюс к этому появится битурбированный 3,5-литровый V6 серии V35A-FTS, его мощность - 415 л.с. Также готовят 3,3-литровый турбодизель.

Актуальный Toyota Land Cruiser 200 выпускается с 2007 года. В России эта модель сейчас предлагается дилерами по цене от 5 238 000 рублей.