Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
19.01.2021 11:07
Рубрика: Легковые авто

СМИ сообщили новую дату презентации Toyota Land Cruiser 300

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.caradvice.com.au Фото: www.caradvice.com.au
Фото: www.caradvice.com.au

Презентация нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser состоится 1 августа, такую информацию распространили японские СМИ со ссылкой на источник в автогиганте.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Новый Toyota Fortuner дебютирует в 2022 году

Ранее утверждалось, что презентация пройдет в апреле, то есть речь идет об очередном переносе сроков. Следующий "Крузак" получит индекс 300.

Напомним, в декабре было опубликовано фото замаскированного прототипа Land Cruiser 300 на дорожных испытаниях. Внедорожник создают на агрегатной базе TNGA. Причем, согласно новым сообщениям, машина сохранит прочную лонжеронную раму. То есть опасения о несущем кузове и, как следствие, превращении "Крузака" в огромный кроссовер, пока кажутся ложными.

На смену 4,6-литровому бензиновому V8 у Land Cruiser придет гибридная система с 3,5-литровым двигателем. Якобы отдача самого ДВС составит 299 л.с. и 356 Нм, еще около 180 л.с. добавит электромотор. Плюс к этому появится битурбированный 3,5-литровый V6 серии V35A-FTS, его мощность - 415 л.с. Также готовят 3,3-литровый турбодизель.

Актуальный Toyota Land Cruiser 200 выпускается с 2007 года. В России эта модель сейчас предлагается дилерами по цене от 5 238 000 рублей.

#Toyota