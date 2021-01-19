CNN: Трамп записал прощальное видеообращение к нации

В своей речи нынешний хозяин Белого дома перечислил свои наиболее значимые, по его мнению, успехи на посту главы американской администрации, а также высказался по поводу администрации Байдена. Это обращение к нации может быть обнародовано 19 января.

Свое видеообращение также записала первая леди США Мелания Трамп. Ролик она разместила в Twitter. По словам Мелании, ее вдохновляли "невероятные американцы по всей стране, которые возвышают сообщества своей добротой и храбростью, добротой и грацией".

Трамп отказался присутствовать на церемонии вступления в должность Джо Байдена, победившего на выборах главы государства третьего ноября. По словам источника, знакомого с программой инаугурации, вместо Трампа и Мелании Байденов будет встречать главный помощник уходящего президента Тимоти Харлет.

Во второй половине дня 20 января Байден примет участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище. К нему присоединятся бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама. В это же время основная часть личных вещей Байденов будет перевезена в Белый дом, распакована и размещена в помещениях резиденции.