Новый президент США Джо Байден может дорого заплатить, увлекшись политической игрой. Демократ рискует оказаться на месте своего предшественника Дональда Трампа, которого уже второй раз за последние четыре года хотят отстранить от власти.

На этой неделе палата представителей американского конгресса проголосовала за импичмент 45 президенту США по статье "Подстрекательство к восстанию". "Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента", - поделился своим мнением российский сенатор Алексей Пушков, напомнив о бумеранге.

Ранее однопартийцы Трампа пообещали инициировать процедуру импичмента в отношении Байдена уже на следующий день после его инаугурации. Республиканка Марджори Тейлор Грин обвинила политика в "готовности к злоупотреблениям и к подкупу со стороны иностранных правительств и концернов", намекая на "китайские и украинские энергетические компании".