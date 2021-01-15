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15.01.2021 07:06
Рубрика: В мире

Пушков не исключил объявление импичмента Байдену

Новый президент США Джо Байден может дорого заплатить, увлекшись политической игрой. Демократ рискует оказаться на месте своего предшественника Дональда Трампа, которого уже второй раз за последние четыре года хотят отстранить от власти.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
В Госдуме назвали цель процедуры импичмента в отношении Трампа

На этой неделе палата представителей американского конгресса проголосовала за импичмент 45 президенту США по статье "Подстрекательство к восстанию". "Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента", - поделился своим мнением российский сенатор Алексей Пушков, напомнив о бумеранге.

Ранее однопартийцы Трампа пообещали инициировать процедуру импичмента в отношении Байдена уже на следующий день после его инаугурации. Республиканка Марджори Тейлор Грин обвинила политика в "готовности к злоупотреблениям и к подкупу со стороны иностранных правительств и концернов", намекая на "китайские и украинские энергетические компании".

В мире США Законодательная власть Совет Федерации Выборы президента США-2020 Процедура импичмента Дональда Трампа

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