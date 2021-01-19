Умер легендарный аниматор Disney Дейл Баер

Дейл Баер, большая величина мира анимации, много сделавший, в частности, для Disney, скончался 15 января в возрасте семидесяти лет.

Об этом сообщает Cartoon Online без указания причин смерти художника.

Баер родился в 1950-м и отдал анимации полвека, начав карьеру в 1971-м. Список его работ огромен: фильмы про Винни-Пуха, страну Оз и Робин Гуда, Микки Мауса и Тома и Джерри, "Властелин колец" 1978-го, "Симпсоны", "Смурфики", "Озорные анимашки" и "Зверополис", "Король лев", "Кто подставил кролика Роджера?" и "Похождения императора" (перу Баера - буквально - принадлежит Изма), "Спасатели" и так далее, так далее.

Недавно стало известно о смерти одного из создателей "Симпсонов" Дэвида Ричардсона.