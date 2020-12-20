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Симпсоны предстали в образах героев советских мультфильмов

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    20.12.2020, 14:43
Текст:   Козьма Лоханкин

Художник "Союзмультфильма" Прокопий Иляшов оригинальным способом поздравил культовый мультсериал "Симпсоны" с недавней годовщиной первого появления в эфире, состоявшегося 17 декабря 1989 года. К настоящему времени количество серий телешоу-рекордсмена вплотную приблизилось к семи сотням.

Фото: Александр Поляков/ РИА Новости
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Иляшов на своей странице в Instagram выложил семейные портреты Симпсонов, выполненные в стиле известных советских художников-мультипликаторов.

Эдуард Назаров ("Жил-был пёс", "Принцесса и людоед", "Мартынко"):

Давид Черкасский ("Приключения Капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Остров сокровищ"):

Александр Татарский и Игорь Ковалёв ("Пластилиновая ворона", "Крылья, ноги и хвосты", "Следствие ведут колобки"):

Кстати, в создании заставок "Симпсонов" нередко участвуют другие знаменитые художники.

Ранее появилась пародия на американский мультсериал с стиле русского арт-хауса.

Недавно вышел трейлер продолжения "Разочарования" - фэнтезийного мультсериала Netflix от создателей "Симпсонов".

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