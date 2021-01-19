Володин рассказал об очереди из депутатов за прививками

В начале первого пленарного заседания весенней сессии спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что депутаты активно записываются на прививки от коронавируса. При этом большинство депутатов уже прошли вакцинацию - включая глав фракций.

Парламентарий напомнил, что уже переболели более трети народных избранников. "Наши товарищи в большинстве своем прививки сделали", - отметил он. И первым был глава ЛДПР Владимир Жириновский, напомнил Володин. Спикер также привел в пример лидера КПРФ Геннадия Зюганова и главу думских "единороссов" Сергея Неверова. А лидер "Справедливой России" Сергей Миронов получил антитела по-другому - переболел коронавирусом.

Спикер со ссылкой на Сергея Неверова также рассказал об активности депутатов, желающих пройти вакцинацию: около 50 человек "записались в очередь" на нее.

- У нас пока стойко держится Толстой Петр Олегович, но у него иммунитет, вы видите, какой, - обратил внимание коллег на своего заместителя Володин. - Хотя он размышляет: предстоит поездка в Европу, а там ситуация намного тяжелее.

Отметим, что думская делегация во главе с Толстым собирается в Страсбург на январскую сессию ПАСЕ - накануне решение на эту тему принял Совет ГД.

Говоря о вакцинации в целом, Вячеслав Володин отметил, что России в этом плане повезло. "Наши медики, ученые сделали все, чтобы защитить наших граждан, - сказал он. - Уже третья вакцина проходит регистрацию. У многих стран нет такой возможности. Поэтому правильным было бы сделать все, чтобы создать общественный иммунитет".