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Вышел трейлер мрачной адаптации мультсериала "Клуб Винкс" от Netflix

Новости
    19.01.2021, 19:48
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Netflix выпустил трейлер своей адаптации мультсериала про феечек "Клуб Винкс - Школа волшебниц".

Фото: youtube.com/ TV Promos
Вышел трейлер ремейка "Уравнителя" с афроамериканкой в главной роли

По нему видно, что игровая версия Netflix, которая получила название "Судьба: Сага Винкс", будет рассчитана на аудиторию постарше и представит нечто вроде "мыльной" версии "Гарри Поттера" с элементами "Сумерек" и "Леденящих кровь приключений Сабрины". Что подтверждает рейтинг - 18+.

Оригинальный мультсериал, "Сейлор Мун" по-итальянски", выходил с 2004 по 2019 год в течение 8 сезонов. Выглядел он вот так:

Фото: kinopoisk.ru

В центре сюжета - "история взросления пяти юных фей, воспитанниц школы волшебниц "Алфея" в Ином мире".

Премьера - 22 января.

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