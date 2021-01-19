Вышел трейлер мрачной адаптации мультсериала "Клуб Винкс" от Netflix

Netflix выпустил трейлер своей адаптации мультсериала про феечек "Клуб Винкс - Школа волшебниц".

По нему видно, что игровая версия Netflix, которая получила название "Судьба: Сага Винкс", будет рассчитана на аудиторию постарше и представит нечто вроде "мыльной" версии "Гарри Поттера" с элементами "Сумерек" и "Леденящих кровь приключений Сабрины". Что подтверждает рейтинг - 18+.

Оригинальный мультсериал, "Сейлор Мун" по-итальянски", выходил с 2004 по 2019 год в течение 8 сезонов. Выглядел он вот так:

Фото: kinopoisk.ru

В центре сюжета - "история взросления пяти юных фей, воспитанниц школы волшебниц "Алфея" в Ином мире".

Премьера - 22 января.