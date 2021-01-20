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20.01.2021 08:09
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ наращивает производство обновленного Lada Largus

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Через пару недель АвтоВАЗ начнёт поставки обновлённых Lada Largus дилерам, поэтому на предприятии ежедневно увеличивают темпы сборки модели.

Фото: Дмитрий Дьяченко / Hexxen
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По информации AvtoVAZ News, 18 января на АвтоВАЗе было собрано 40 экземпляров Lada Largus Cross в максимальной комплектации - пока большее количество новинки не выпускалось. Отмечается, что объёмы сокращаться не будут, а продолжат увеличиваться.

Ранее "Российская газета" сообщала, что продажи обновлённого Lada Largus FL начнутся ориентировочно в марте. Новинка будет стоить на 40-60 тысяч рублей дороже в зависимости от комплектации и выбранной конфигурации.

В настоящее время дорестайлинговый Lada Largus универсал продаётся по цене от 668 900 рублей, версия Largus Cross стоит 828 900 рублей. Для модели предложены бензиновые двигатели объёмом 1.6 литра мощностью 87 и 106 л.с., работающие в паре с 5-ступенчатой "механикой".

#Lada