АвтоВАЗ наращивает производство обновленного Lada Largus

Через пару недель АвтоВАЗ начнёт поставки обновлённых Lada Largus дилерам, поэтому на предприятии ежедневно увеличивают темпы сборки модели.

По информации AvtoVAZ News, 18 января на АвтоВАЗе было собрано 40 экземпляров Lada Largus Cross в максимальной комплектации - пока большее количество новинки не выпускалось. Отмечается, что объёмы сокращаться не будут, а продолжат увеличиваться.

Ранее "Российская газета" сообщала, что продажи обновлённого Lada Largus FL начнутся ориентировочно в марте. Новинка будет стоить на 40-60 тысяч рублей дороже в зависимости от комплектации и выбранной конфигурации.

В настоящее время дорестайлинговый Lada Largus универсал продаётся по цене от 668 900 рублей, версия Largus Cross стоит 828 900 рублей. Для модели предложены бензиновые двигатели объёмом 1.6 литра мощностью 87 и 106 л.с., работающие в паре с 5-ступенчатой "механикой".