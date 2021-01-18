Обновленный Lada Largus: дата старта продаж и цена

Неделю назад "Российская газета" рассекретила экстерьер и интерьер Lada Largus Facelift. Теперь появилась информация о сроках выхода модернизированной модели. Также стало известно, на сколько подорожает Largus после рестайлинга.

По нашим данным, по актуальному производственному плану отгрузка товарных экземпляров Largus FL дилерам намечена на пятую неделю (начало февраля) 2021 года. Продажи стартуют на девятой неделе (начало марта).

Такие сроки кажутся логичными. Ведь по официальной информации обновлённый Lada Largus дебютирует в первом квартале текущего года. Но при этом в продаже сначала появится ещё одна новинка от АвтоВАЗа - Lada Niva Travel. Это должно случиться в феврале. Внедорожник уже отгружают в дилерскую сеть. Свободным для Largus и остаётся март месяц.

На АвтоВАЗе собирают преимущественно Largus Cross и фургоны нового образца. Пока Largus FL не прошёл допуск на реализацию. Возможность отгрузки заблокирована. Все изготовленные экземпляры находятся на территории завода.

Сегодня стоимость стандартного универсала составляет 668 900 рублей, "вседорожная" модификация предлагается от 828 900 рублей. Один источник "Российской газеты" сообщил, что в рамках фейслифта Lada Largus станет дороже на 40-60 тысяч рублей. Другой источник утверждает, что доплата составит 60 тысяч рублей. Соответственно самый дорогой Lada Largus Cross в семиместном варианте (без учёта спецверсии Quest) будет стоить 911 900 рублей.

Напомним, Lada Largus получил Х-образный дизайн с головной оптикой от Renault Logan-2, новую решётку радиатора, оригинальный передний бампер, капот и крылья иной формы. Интерьер унифицирован с Renault Duster-1 и Lada Xray Cross. Техническая часть осталась прежней.