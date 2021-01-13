Когда выйдут новые Granta, Vesta, Niva и Largus: ответы от топ-менеджера

Lada провела ежегодную пресс-конференцию, ответ на которой держал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Оливье Морне. Он рассказал о том, как будет развиваться линейка моделей российской марки в ближайшие годы.

Главными новинками в 2021 году станут Lada Niva Travel и обновлённый Largus. Господин Морне конкретизировал сроки выхода этих моделей: первый квартал.

Относительно нового поколения, или, вернее будет сказать, преемника классической "Нивы", вернувшей себе в этом году оригинальное имя, Морне сказал, что работа над проектом ведётся, и компания чувствует колоссальную ответственность за итоговый результат. Также топ-менеджер дал понять, что в этом году следующую генерацию Lada Niva ждать точно не стоит и посоветовал следить за новостями марки. По предварительной информации, новинка прибудет в 2023 году.

От ответа на вопрос о платформе Lada Granta следующей генерации представитель АвтоВАЗа уклонился. Ранее "РГ" писала, что почти все модели Lada будут созданы на CMF-B-LS Морне лишь сказал, что проект по новому поколению "бюджетника" находится в работе.

Точно не в 2021 году будет представлена новая Lada Vesta. Топ-менеджер обещал анонсировать подробности в скором времени, отметив, что проект находится в весьма зрелой стадии. Собственно, его слова подтвердили появившуюся инсайдерскую информацию.

Также Оливье Морне получил ряд вопросов относительно развития линейки Sport-версий, LCV и полноприводных кроссоверов Lada за счёт новых моделей. По его словам, в ближайшее время компания не планирует расширять ни одно из семейств, так как каждое удовлетворяет существующие запросы рынка.

Что касается гибридов и электрокаров, то Морне буквально повторил то, что говорил в своей лекции Андрей Лихачёв, директор программы Lada B/C: необходимые решения есть у Группы Renault, и целесообразнее будет их адаптировать в случае возникновения необходимости под модели Lada, чем разрабатывать что-то самостоятельно. Но "зелёные" автомобили не являются ближайшей перспективой для бренда.