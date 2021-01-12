Выход Lada Largus FL под вопросом? Новые подробности

На днях профильные сообщества в соцсетях сообщали о том, что в первый день своей работы после новогодних каникул АвтоВАЗ приступил к выпуску серийных образцов Lada Largus FL. Однако появился план производства моделей марки на март, в котором обновлённая версия авто отсутствует.

К сожалению, официальной информации по поводу старт серийного производства Lada Largus FL пока нет. АвтоВАЗ не предоставил о новинке ничего, кроме единственного изображения в формате ¾ спереди.

"Нетипичный АвтоВАЗ" - группа, опубликовавшая план, так объяснила два противоречащих сообщения (о начале серийного производства 11 января 2021 года и отсутствие Largus FL в производственном плане на март): "В нынешней ситуации это означает одно: выпускаться обновлённые "Ларгусы" будут, но информации о начале их продаж пока нет".

Не исключено, что АвтоВАЗ досконально отрабатывает технологию сборки обновлённых универсала и фургона, понимая, насколько важна репутация качества модели в условиях спроса на неё: Largus является третьей по объёмам продаж моделью Lada.

Нужно понимать, что АвтоВАЗ не обещал начать продажи обновлённого Largus FL в начале этого года - это было лишь предположением, которое явилось следствием сообщений от различных неофициальных источников о постановке на конвейер серийных версий модели. Ну а в пресс-службе АвтоВАЗа - это официальная информация - говорили о старте продаж в первой половине наступившего года.

Ранее "РГ" рассказывала, что с 15 января 2021 года стоимость Lada вырастет на 10-39 тысяч рублей.