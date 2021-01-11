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11.01.2021 10:10
Рубрика: Российский автопром

Появились фото экстерьера и интерьера рестайлингового Lada Largus

Текст: Валерий Карташов

В декабре 2020 года АвтоВАЗ официально раскрыл внешность Lada Largus Facelift. При этом "Российская газета" уже публиковала фотографии передней части кузова автомобиля и центральной консоли.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В нашем распоряжении оказались снимки экстерьера обновлённого Largus Cross без камуфляжа. Также появились подробные изображения интерьера модернизированной модели.

Снаружи Largus Cross получил бампер с фирменными Х-образными молдингами, чёрно-глянцевую ячеистую решётку радиатора, головную оптику от Renault Logan-2, массивный капот, передние крылья иной формы. Боковина и задняя часть кузова не изменились.

Помимо этого, машина оснащена наружными зеркалами нового образца от Lada Vesta, пластиковым жабо со встроенными форсунками омывателя, укороченной штатной антенной на крыше.

Внутри "вседорожный" универсал имеет переднюю панель с "карманами" и дверные карты с блоком управления стеклоподъёмниками от Renault Duster-1. Рулевое колесо с кожаной оплёткой и подогревом, комбинация приборов с оранжевой подложкой, сиденья и центральный подлокотник заимствованы от Lada Xray Cross.

Фото: скриншот с youtube.com
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Центральная консоль оборудована тачскрином мультимедийной системы, кондиционером, кнопками подогрева сидений и клавишей обогрева лобового стекла. Салон выполнен в сером цвете с хромированной и чёрно-глянцевой отделкой. Все кресла обладают комбинированной обивкой из ткани и экокожи. Для пассажиров второго ряда предусмотрен разъём USB, розетка на 12В, обогрев заднего дивана.

Семейство Lada Largus оснащается 1,6-литровыми бензиновыми двигателями (87 л. с. и 106 л. с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

По предварительным данным, продажи рестайлингового Lada Largus стартуют в самом начале текущего года. Цены пока неизвестны. В настоящее время стоимость стандартного универсала составляет от 653 900 рублей, "вседорожная" версия стоит от 813 900 рублей.

#Lada