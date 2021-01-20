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20.01.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Chrysler опроверг информацию об уходе из России

Текст: Юрий Зубко

Марка Chrysler не собирается уходить с российского рынка. Об этом "РГ" заявил официальный представитель концерна Fiat Chrysler.

Фото: www.autocar.co.uk
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Ранее издание "Газета.ру" со ссылкой на дилеров сообщило, что бренд прекратил дистрибуцию автомобилей на территории страны и с прошлого года не поставляет новые машины.

Напомним, что в последние годы Chrysler продает в России единственную модель - это минивэн Pacifica. Автомобиль можно купить от 4 490 000 рублей. В прошлом году дилерам марки удалось реализовать всего 36 новых автомобилей (-26%).

Согласно базе одобрений типа транспортного средства (ОТТС) Росстандарта, действие необходимого для регистрации модели в ГИБДД и реализации на территории страны сертификата истекло Pacifica еще в середине прошлого года. Нового документа, дающего право на ввод товара в оборот на территории страны, компания пока не оформила.

Ранее "РГ" рассказывала о том, какие автомобили покинули российский рынок в 2020 году.

#Chrysler