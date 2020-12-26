2020 год оказался для автомобильного рынка России сложным. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Автопроизводителям пришлось пересмотреть планы развития продуктовых линеек, оптимизировать финансовые затраты, повысить цены из-за роста курса валют.

"Российская газета" решила вспомнить, какие автомобили покинули Россию в 2020 году. "Под раздачу" попали машины абсолютно разных сегментов. Большинство моделей из списка элементарно не пользовались спросом и не были локализованы.

Datsun on-Do и Datsun mi-Do

Datsun mi-Do и on-Do. Фото: Пресс-служба Datsun,

10 декабря в сборочно-кузовном производстве Kalina на АвтоВАЗе собрали последний автомобиль Datsun. Компания Nissan пересмотрела бизнес-стратегию суббренда в России.

Модели Datsun дебютировали в 2014 году. Японская марка выпускала седана on-Do и хэтчбек mi-Do. Первый представлял собой перелицованную Lada Granta, второй - Lada Kalina. Всего было произведено около 145 000 автомобилей Datsun.

Datsun on-Do и mi-Do комплектовались 1,6-литровыми "атмосферниками" мощностью 87 л.с. и 106 л.с. 87-сильный вариант агрегатировался либо с 5-ступенчатой механической коробкой передач, либо с классической 4-ступенчатой автоматической трансмиссией Jatco. 106-сильная модификация предлагалась только с "ручкой".

Завершающие отгрузки on-Do и mi-Do продолжатся вплоть до весны 2021 года. Четырёхдверку можно купить минимум за 531 000 рублей, пятидверку за 554 000 рублей.

Haval H2 и Haval H6

Haval H6. Фото: Пресс-служба Haval

В июне китайский Haval завершил продажи H2 и H6. Стоимость первого составляла от 1 128 000 рублей, второго - от 1 188 000. Всего в России успели продать примерно 2 000 экземпляров H2 и свыше 10 000 единиц H6. При этом модели не были локализованы на тульском заводе Haval и импортировались напрямую из Поднебесной.

Haval H2. Фото: Пресс-служба Haval

Кроссоверы предлагались как с передним, так и с полным приводом. Автомобили оснащались 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., который стыковался либо с МКП, либо с АКП.

К слову, H6 может вернуться в нашу страну уже в 2021 году. На конвейере предприятия Haval в Тульской области уже было замечено третье поколение этой модели.

Renault Dokker и Renault Koleos

Renault Dokker. Фото: Пресс-служба Renault

В 2020 году сразу две модели Renault ушли с российского авторынка - Dokker и Koleos. Продажи "каблучка" завершились в июне, кроссовера - в октябре.

Renault Dokker в России был представлен в виде грузопассажирской версии и его грузового варианта с приставкой Van. Модели импортировались с марокканского завода Renault.

Компания сняла лёгкий коммерческий автомобиль с конвейера в начале 2020-го. Соответственно продажи стали замедляться и товарные машины вовсе закончили. В первом квартале 2020-го было реализовано лишь 178 пассажирских Dokker и 77 грузовых.

Под капотом "каблучка" располагались 1,6-литровый "атмосферник" (82 л.с.) или 1,5-литровый турбодизель (90 л.с.). Коробка - 5-ступенчатая "механика". Стоимость грузопассажирского Dokker начиналась примерно от 900 000 рублей.

Что касается Renault Koleos, то его французский автопроизводитель перестал поставлять с начала 2020-го. Известно, что за девять месяцев кроссовер разошёлся тиражом в 282 экземпляра.

Цены на модель лежали в диапазоне от 1 699 000 до 2 337 900 рублей. Полноприводный автомобиль оснащался бензиновыми двигателями мощностью 144 л.с. и 171 л.с. и 177-сильным турбодизелем. Моторы сочетались исключительно с бесступенчатой автоматической трансмиссией.

Mazda3

В октябре японская марка Mazda прекратила поставки "тройки", которая была представлена в кузовах хэтчбек и седан.

Компания приостановила отгрузку Mazda3 из-за увеличенной ставки утилизационного сбора. Модель оказалась слишком дорогой - от 1 490 000 рублей за хэтчбек и от 1 570 000 за седан.

За девять месяцев 2020-го модель выбрали 385 человек. Семейство Mazda3 четвёртого поколения присутствовало в России с лета 2019-го.

На автомобили устанавливались атмосферные бензиновые двигатели объёмом 1,5 литра (120 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). 6-ступенчатая "механика" работала в связке только с агрегатом меньшей мощности, 6-диапазонный "автомат" же "дружил" с обоими моторами.

Volkswagen Arteon

Volkswagen Arteon предыдущего модельного года. Фото: Пресс-служба Volkswagen

Осенью также перестали продавать и Volkswagen Arteon. С июнь по сентябрь лифтбек немецкой сборки показал слабый спрос - 81 экземпляр.

Нишевая модель оснащалась передним приводом, 190-сильным двухлитровым турбомотором и семиступенчатым "роботом" DSG. Машина была доступна в двух комплектациях стоимостью 2 639 000 и 2 999 000 рублей соответственно.

Arteon может вернуться в Россию в обновлённом формате. При этом в Европе модернизированная модель доступна в кузовах лифтбек и универсал.

Chevrolet Camaro

Chevrolet Camaro. Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Несмотря на то, что по итогам 2019 года Chevrolet Camaro стал бестселлером среди новых спорткаров в России, в ноябре 2020-го данная модель покинула российский авторынок.

В нашу страну Chevrolet Camaro привозили с 2012 года. За эти годы компания смогла реализовать около 1200 экземпляров. В 2019 году дилеры General Motors продали 268 машин, в 2020 году заметно меньше - 42 машины.

В движение Camaro приводился 238-сильным 2,0-литровым бензиновым турбомотором (400 Нм). Силовой агрегат работал в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. До первой "сотни" спорткар разгонялся за 5,9 секунды.

В "базе" стоимость автомобиля составляла 3 000 000 рублей. Конкурентами Chevrolet Camaro были BMW 8 Series и Porsche 911.

Jeep Cherokee

В последний месяц 2020 года ещё одна машина американского происхождения попрощалась с автомобильным рынком России. Из-за падающего спроса аутсайдером стал Jeep Cherokee четвёртого поколения. С 2014 года было продано около 2400 экземпляров.

Автомобиль оснащался бензиновой "четверкой" объёмом 2,4 литра (177 л. с.) и мотором V6 объёмом 3,2 литра, выдающим 272 л.с. Коробка - 9-ступенчатая АКП. Кроссовер был доступен и во "вседорожной" версии с приставкой Trailhawk.

Цены на Jeep Cherokee начинались с отметки в 2 894 000 рублей. Теперь в нашей стране в модельный ряд Jeep входит Grand Cherokee, Compass, Wrangler, Renegade.