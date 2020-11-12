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12.11.2020 18:45
Рубрика: Легковые авто

Chevrolet Camaro покинул российский рынок

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Chevrolet. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.

В России больше нельзя купить новый Chevrolet Camaro, возобновление продаж модели на нашем рынке не планируется, сообщает портал Wroom.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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Camaro предлагался в России с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 238 л.с. и крутящим моментом 400 Нм, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Такой маслкар разгонялся до "сотни" за 5,9 секунды. Минимальная стоимость модели составляла 3 млн рублей.

Отметим, что в прошлом году именно Camaro был самым продаваемым новым спорткаром в России - дилеры реализовали 268 машин. Этот результат позволил "американцу" обойти BMW 8 Series и Porsche 911.

Теперь Chevrolet предлагает в России Spark (от 759 900 рублей), Nexia (709 900 рублей), Cobalt (759 900 рублей), Traverse (3 495 000 рублей) и Tahoe (4 490 000 рублей).

Ранее "РГ" сообщала о том, что наш рынок покинули Renault Koleos и Volkswagen Arteon.

#Chevrolet