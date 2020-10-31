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31.10.2020 22:00
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Renault покинул Россию

Текст: Юрий Зубко

Из модельного ряда Renault в России исчез кроссовер Koleos. Как рассказали "РГ" в пресс-службе французского бренда, автомобиль не поставляется в нашу страну с начала года. Когда SUV может вернуться - не сообщается. Компания обещала оперативно уведомить россиян, если машина вновь будет доступная для заказа.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Кроссовер Renault Koleos предлагался от 1 699 000 рублей, топовая версия стоила 2 337 900 рублей. В моторной гамме были атмосферные бензиновые моторы мощностью 144 и 171 л.с. и турбодизель на 177 сил. Все версии - на вариаторе и с полным приводом.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первые девять месяцев 2020 года Renault удалось реализовать только 282 экземпляра. Так что уход кроссовера никак не отразится на успехах компании в России.

Кстати, в ближайшее время Renault представит обновленный бестселлер Duster. Тестовые прототипы модели уже вовсю колесят по дорогам Тольятти.

Ранее "РГ" сообщала о том, что лифтбек Volkswagen Arteon больше не продается в России. Информация о модели исчезла с официального сайта марки. Таким образом автомобиль был доступен в РФ лишь несколько месяцев.

#Renault