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12.06.2020 17:01
Рубрика: Легковые авто

Одна из моделей Renault ушла с российского рынка

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Renault Фото: Пресс-служба Renault
Фото: Пресс-служба Renault

Продажи Renault Dokker завершились в России. Этот легкий коммерческий автомобиль в стиле "каблучок" появился на рынке в 2012 году под брендом Dacia, а с начала 2020-го французы свернули его производство.

Фото: скриншот с youtube.com
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На нашем рынке с ноября 2017 года были представлены две версии, импортируемые с марокканского завода компании. Пассажирская продавалась заметно лучше грузовой. Так, до конца 2017-го французы успели продать у нас 56 версий VP и 17 фургонов, в 2018-м - 1854 и 823, в 2019-м - 1431 и 436 соответственно. В первом квартале 2020-го продажи стали замедляться: 178 пассажирских "каблучков" и 77 грузовых. А теперь, по данным "Авторевю", машины у дилеров закончились.

Появится ли у модели преемник, пока непонятно. В линейке Renault такого сейчас нет, а кроме того, в этом же сегменте успешно продается другая модель альянса - фургон Lada Largus. Кстати, мифический автомобиль Lada Van, который молва упорно "ставит" на конвейер АвтоВАЗа, и есть вероятная замена Dokker с российским шильдиком. Однако официально об этом проекте ничего не известно.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
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Франузский "каблучок" предлагали с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 82 л.с. или турбодизельным 1.5 dCi на 90 л.с. Оба сочетались только с пятиступенчатой "механикой". Стоили машины от 900 с небольшим тысяч рублей в базовых версиях, причем фургон был чуть дороже.

Соперниками французского "каблучка", если не считать менее вместительный Largus, были, пожалуй, только Volkswagen Caddy и FIAT Doblo. Теперь выбора в этом сегменте рынка стало еще меньше.

Фото: Пресс-служба Renault
#Renault