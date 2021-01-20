Хореограф Наталья Москвичева: Мы с белорусами даже Мефистофеля одолели

В национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси состоялась премьера обновленной версии оперы "Фауст" Шарля Гуно. Судя по бурной реакции публики, постановка будет в репертуаре театра не один год. Своему громкому успеху "Фауст" во многом обязан главному балетмейстеру Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Наталье Москвичевой, которую с Беларусью связывает давнее и плодотворное сотрудничество. В постановке режиссера Анны Моторной уральский хореограф не только "прописала" все движения кордебалета, хора и солистов, но и в кратчайшие сроки поставила сложнейший балет "Вальпургиева ночь".

Наталья, вы не впервые были в Минске. С какими белорусскими режиссерами и коллективами вам уже доводилось сотрудничать?

Наталья Москвичева: В Белорусском государственном академическом музыкальном театре я ставила три спектакля: с режиссером Михаилом Ковальчиком делали "Свадьбу в Малиновке" и спектакль "Женихи", а также "Бал в "Савойе" с Анной Моторной. Сотрудничество с ней продолжилось в "Фаусте".

Чем работа над оперной постановкой отличается от классической балетной хореографии?

Наталья Москвичева: Для танцовщика, разумеется, огромная разница, танцевать в балетной труппе или в мюзикле, например. Также есть разница и для балетмейстера. Сама я начинала танцевать в оперном театре - это потом волей судьбы сложилось, что ушла в оперетту.

Но нисколько не жалею, потому что работала в Театре оперетты Урала, в закрытом городе между Свердловском и Нижним Тагилом - то, что раньше называлось "почтовый ящик". Театр там жил хорошо и мог покупать хороших артистов. Сложилась очень сильная труппа, ставились интересные спектакли и приглашались очень серьезные режиссеры, дирижеры. У нас шли в том числе балетные постановки - и я танцевала главные партии. Что касается постановочного опыта, он у меня достаточно большой - свыше 20 лет, в основном я занимаюсь опереттами и мюзиклами. Доводилось работать и с драматическими театрами.

Многие идут в оперу только слушать голос, даже зажмуриваются... Вам как хореографу это не обидно?

Наталья Москвичева: В "Фаусте" советую все-таки смотреть на сцену. Это очень красивая опера, действие в постановке перенесено в Германию 1930-х годов, а сама тема - полусказочная, таинственная. К тому же над спектаклем работал великолепный сценограф и художник по костюмам - народный художник России Вячеслав Окунев. Пространство просто оживает благодаря его работе.

Наталья Москвичева: Сама я начинала танцевать в оперном театре - это потом волей судьбы сложилось так, что ушла в оперетту. Фото: Владимир Шлапак

С режиссером театра Анной Моторной мы по скайпу год над этой оперой работали, рисовали схемы, что и как должно происходить на сцене...

Заядлые театралы знают, что спектакль в день премьеры и та же постановка полгода спустя - совершенно разные вещи...

Наталья Москвичева: Тому есть причины. Во-первых, артисты обживаются и успокаиваются, они перестают нервничать, какие-то вещи приспосабливают под себя. Это плюс. Но если в театре не заведено репетировать спектакли или хотя бы проводить сверки по точкам, то спектакль начинает через какое-то время разваливаться. У балета все четко - это строгая дисциплина, каждое утро урок, все еще по домам, а балет уже у станка. С оперной труппой обычно сложнее. Я очень надеюсь и уверена, что в Большом театре за "Фаустом" будут следить, чтобы он не рассыпался, потому что мы в него столько вложили... Этот Мефистофель из нас всю душу вытащил! Мы по скайпу с Анной Моторной работали год, рисовали схемы, что и как должно происходить на сцене, обсуждали, придумывали...

То есть для хореографа важна еще и геометрия?

Наталья Москвичева: У меня целая папка чертежей по всем номерам! Теноры идут сюда, баритоны туда, сопрано стоят здесь, вот в ту сторону пошли меццо... Чтобы указать, кому, как и куда двигаться по сцене, эту геометрию надо сначала придумать, и мы все это делали и прорабатывали совместно с режиссером. Дважды я прилетала в Минск - причем помчалась первым же рейсом, как только самолеты снова начали летать из Москвы.

Сложная пятиактная опера предполагает огромное количество работы для балетмейстеров, а у вас она еще и удвоилась...

Наталья Москвичева: Да, изначально планировалось задействовать двух хореографов: один ставит непосредственно балет "Вальпургиева ночь", а другой балетмейстер-постановщик занимается хором, балетом в массовых сценах, кордебалетом, солистами. Но пандемия повлияла на ситуацию, внезапно мне позвонила Анна Моторная и сказала: больше некому, нет такого человека, который был бы в материале. А я к "Вальпургиевой ночи" совсем не готовилась! И в каком-то смысле даже хорошо, что из-за карантинов не шли репертуарные спектакли, потому что иначе мы бы не смогли в такие короткие сроки поставить этот балет. Рада, что так получилось, что я поработала с труппой Большого театра Беларуси по-балетному, по-настоящему. У меня были замечательные ассистенты - Анна Фокина и Антон Кравченко, просто чудесные ребята. Сначала я немного переживала: как меня встретят, все-таки национальный театр, что-то, наверное, помпезное, а меня приняли как родную. Ничего, кроме любви, я к белорусским коллегам не испытываю, большой им поклон.

В "Фаусте" надо смотреть на сцену: опера очень красивая, действие перенесено в Германию 1930-х годов, а сама тема - полусказочная, таинственная. Фото: Владимир Шлапак

Что в премьерной афише?

В Беларуси

Белорусских театралов в 2021 году ждет немало новых постановок. Так, в Большом театре Беларуси запланировано триумфальное возвращение оперы Владимира Солтана "Дикая охота короля Стаха", в Белорусском государственном молодежном театре обещают сразу две премьеры - постановку "Спасти камер-юнкера Пушкина" по монопьесе Михаила Хейфеца, а также "6 утра. Американо" (к слову, эта пьеса молодого драматурга Влады Ольховской победила в престижном российском конкурсе "Автора - на сцену!"). Ждут зрителей и постановки, премьеры которых пришлись на финал 2020 года: в Русском театре запустили сразу два спектакля - "В омуте", поставленный и сыгранный молодыми актерами, и "Трамвай "Желание", в котором блистают Екатерина Шатрова и заслуженный артист Беларуси Сергей Чекерес.

В России

В мае Большой театр России готовит премьеру трех одноактных балетов. Они пройдут в один вечер и будут поставлены тремя молодыми российскими хореографами на музыку российских композиторов. Московский театр имени Е. Вахтангова готовит премьеру спектакля "Сказки старого Арбата", а в театре имени Маяковского начались продажи билетов на февральскую премьеру - комедию "Как важно быть серьезным". В феврале в театре им. Пушкина пройдет премьера спектакля по пьесе Евгения Гришковца "Между делом" в постановке автора. МХТ имени А. Чехова готовит премьеры спектаклей "Заговор чувств", "Месяц в деревне" и "Звезда вашего периода".

В Санкт-Петербурге в БДТ имени Г. Товстоногова планируется премьера спектакля "Джульетта" по мотивам знаменитой пьесы Уильяма Шекспира.