Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.01.2021 09:02
Рубрика: Российский автопром

Lada Vesta начали оснащать новой мультимедиа с "Яндекс.Авто"

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

На заводе Lada Ижевск приступили к выпуску новых модификаций Vesta, оснащённых новой мультимедийной системой с сервисами "Яндекс.Авто", в скором времени информация о ценах появится у дилеров. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает AvtoVAZ News.

Фото: Валерий Карташов
Обновленный Lada Largus: дата старта продаж и цена

В декабре 2020 года АвтоВАЗ запатентовал два варианта мультимедийной системы, которые отличаются между собой диагональю экрана. Предположительно, версия с меньшим размером экрана предназначена для семейства Lada Granta, с большим - для Vesta.

Ранее "РГ" сообщала, что Lada Vesta с новой мультимедиа может появиться у дилеров в марте 2021 года. Комплекс будет доступен начиная с отдельной комплектации Comfort/Winter + Multimedia.

В настоящее время единственной моделью с мультимедиа со встроенными сервисами "Яндекс.Авто" является Lada Xray: она доступна в исполнении #CLUB и в спецверсии Instinct (Xray Cross).

#Lada