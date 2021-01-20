Lada Vesta начали оснащать новой мультимедиа с "Яндекс.Авто"

На заводе Lada Ижевск приступили к выпуску новых модификаций Vesta, оснащённых новой мультимедийной системой с сервисами "Яндекс.Авто", в скором времени информация о ценах появится у дилеров. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает AvtoVAZ News.

В декабре 2020 года АвтоВАЗ запатентовал два варианта мультимедийной системы, которые отличаются между собой диагональю экрана. Предположительно, версия с меньшим размером экрана предназначена для семейства Lada Granta, с большим - для Vesta.

Ранее "РГ" сообщала, что Lada Vesta с новой мультимедиа может появиться у дилеров в марте 2021 года. Комплекс будет доступен начиная с отдельной комплектации Comfort/Winter + Multimedia.

В настоящее время единственной моделью с мультимедиа со встроенными сервисами "Яндекс.Авто" является Lada Xray: она доступна в исполнении #CLUB и в спецверсии Instinct (Xray Cross).