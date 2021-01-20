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Михаил Ефремов заболел в тюрьме

Наше кино
    20.01.2021, 15:38
Текст:   Олег Усков

57-летний советский, российский актер и режиссер Михаил Ефремов, приговоренный в 7,5 года за ДТП, в результате которого погиб человек, заболел.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Об этом сообщает МК, уточняя, что у артиста не COVID-19, а "что-то типа простуды". И, поскольку с актером работают "очень хорошие врачи" в колонии в Белгородской области, Михаил стремительно идет на поправку.

"Михаил Олегович приболел, но это не коронавирус. У него было что-то типа простуды. Все-таки колония - не дом родной", - рассказал источник издания, заверяя: артиста действительно "довольно быстро подняли на ноги".

Подчеркнуто: в колонии строго соблюдаются все меры предосторожности, и даже на прогулку заключенные выходят в масках. Тогда как посетители обязаны надевать "специальные противовирусные защитные костюмы".

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