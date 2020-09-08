"Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?": Шнуров о приговоре Ефремову

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал приговор Михаилу Ефремову, который сегодня получил восьмилетний тюремный срок (как, кстати, и предполагал он сам) за ДТП, в результате которого погиб человек.
По своему обыкновению, Шнур изложил свои мысли и эмоции в рифмованной форме на своей странице в Instagram.
Там, в частности, есть такие строки:
"Последовательно гнал и жал.
И вот приехал, всё финал
Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?" (Редакция - авторская.)
Шнуров признаёт, что и сам имел пристрастие к чрезмерному употреблению спиртных напитков, "но нажал на тормоза". А Михаил, соответственно, "не нажал" - и вот результат.
8 июня в центре Москвы Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём, выехал на встречную полосу и протаранил фургон. В результате водитель фургона скончался.
Процесс сопровождался экстравагантными заявлениями адвокатов и поклонников Заслуженного артиста, который сначала безоговорочно признал свою вину, но затем внезапно отказался от своих слов, заявив, что "ничего не помнит". Но в конце концов вновь признал.
Ранее приговор Ефремову прокомментировали актёры Дмитрий Певцов и Иван Краско.