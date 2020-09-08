"Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?": Шнуров о приговоре Ефремову

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал приговор Михаилу Ефремову, который сегодня получил восьмилетний тюремный срок (как, кстати, и предполагал он сам) за ДТП, в результате которого погиб человек.

По своему обыкновению, Шнур изложил свои мысли и эмоции в рифмованной форме на своей странице в Instagram.

Там, в частности, есть такие строки:

"Последовательно гнал и жал.

И вот приехал, всё финал

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?" (Редакция - авторская.)

Шнуров признаёт, что и сам имел пристрастие к чрезмерному употреблению спиртных напитков, "но нажал на тормоза". А Михаил, соответственно, "не нажал" - и вот результат.

8 июня в центре Москвы Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём, выехал на встречную полосу и протаранил фургон. В результате водитель фургона скончался.

Процесс сопровождался экстравагантными заявлениями адвокатов и поклонников Заслуженного артиста, который сначала безоговорочно признал свою вину, но затем внезапно отказался от своих слов, заявив, что "ничего не помнит". Но в конце концов вновь признал.

Ранее приговор Ефремову прокомментировали актёры Дмитрий Певцов и Иван Краско.