"Он перевертыш": Иван Краско одобрил реальный срок Михаила Ефремова

Суд вынес приговор Михаилу Ефремову за смертельное ДТП на Смоленской набережной в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Советский и российский актер Иван Краско в разговоре с KP.RU одобрил реальный срок для осужденного. "Он "перевертыш" оказался, а я-то его держал за мужика!" - сказал Краско, имея в виду многочисленные изменения показаний Ефремова в ходе судебного процесса.

Кроме того, Иван Краско подчеркнул, что Ефремов сам во всем виноват: "Идиота сделали из Мишки. И он сам позволил себе это, будучи уже не под наркотой и алкоголем".

Краско прогнозирует, что Ефремов вряд ли будет отбывать полный срок в колонии и может быть досрочно освобожден, если будет вести себя разумно.

Смертельное ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого на следующий день умер в больнице от полученных травм.