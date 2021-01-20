Опубликованы новые кадры шпионского триллера "Курьер" с Камбербэтчем

Фильм "Железная кора" (Ironbark) режиссера Доминика Кука, приложившего руку к созданию замечательной экранизации "исторического цикла" пьес Уильяма Шекспира "Пустая корона" (The Hollow Crown), с момента первого анонса успел сменить и название, и дату выхода в широкий прокат. А теперь вот стала доступна галерея новых кадров из него.

Новое прокатное название фильма - "Курьер" (The Courier, не путать с одноимённым боевиком с Ольгой Куриленко и Гэри Олдманом), под прежним наименованием он был показан только на американском фестивале независимого кино "Санденс".

В фильме, основанном на реальных событиях - госизмена полковника ГРУ Олега Пеньковского в начале 1960-х, - Бенедикт Камбербэтч играет Гревилла Винна, связного Пеньковского. В роли самого Пеньковского выступил Мераб Нинидзе ("Германия 83", "Шпионский мост"). В картине также снялись Рэйчел Броснахэн, Джесси Бакли, Владимир Чуприков и другие.

Картина выходит в международный прокат 19 марта.