Новости

Третий "Мир Юрского периода" свяжет все фильмы франшизы 19:08
Филипп Киркоров обжалует запрет на въезд в Литву в судах Европы 17:00
Михаил Ефремов заболел в тюрьме 15:38
Создатель "Эффекта бабочки" Энтони Рулен умер в 51 год 15:29
У фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" появится приквел 14:45

Опубликованы новые кадры шпионского триллера "Курьер" с Камбербэтчем

Новости
    20.01.2021, 20:29
Текст:   Юлия Авакова

Фильм "Железная кора" (Ironbark) режиссера Доминика Кука, приложившего руку к созданию замечательной экранизации "исторического цикла" пьес Уильяма Шекспира "Пустая корона" (The Hollow Crown), с момента первого анонса успел сменить и название, и дату выхода в широкий прокат. А теперь вот стала доступна галерея новых кадров из него.

Новое прокатное название фильма - "Курьер" (The Courier, не путать с одноимённым боевиком с Ольгой Куриленко и Гэри Олдманом), под прежним наименованием он был показан только на американском фестивале независимого кино "Санденс".

В фильме, основанном на реальных событиях - госизмена полковника ГРУ Олега Пеньковского в начале 1960-х, - Бенедикт Камбербэтч играет Гревилла Винна, связного Пеньковского. В роли самого Пеньковского выступил Мераб Нинидзе ("Германия 83", "Шпионский мост"). В картине также снялись Рэйчел Броснахэн, Джесси Бакли, Владимир Чуприков и другие.

Картина выходит в международный прокат 19 марта.

Новости

Вышел тизер фильма о правительнице Скандинавии от создателей "Моста" 14:30
Сериал "Сквозь снег" продлен на третий сезон 14:11
Вышел русский трейлер "Аферистки" с Розамунд Пайк и Динклэйджем 13:53
"Острые козырьки" завершатся полнометражном фильмом 13:43
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
32-летний "Рон Уизли" из "Гарри Поттера" заявил об уходе из кино 13:29
Начались съемки финального сезона "Острых козырьков" 13:26
Генри Кавилл вернулся к съемкам "Ведьмака" 19.01.2021
⧣ Бенедикт Камбербэтч
Фото: kinopoisk.ru
Нужно больше камео: Сорвиголова в третьем "Человеке-пауке" 10.12.2020
СМИ: В новом "Человеке-пауке" появятся Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд 09.12.2020
Бенедикта Камбербэтча показали злодеем в сериале "Мандалорец" 07.12.2020
⧣ шпионские фильмы
Фото: twitter.com/empiremagazine
Умер режиссер "Парка Горького" и бондианы Майкл Эптед 09.01.2021
Актриса Таня Робертс умерла после сообщений о ее смерти 06.01.2021
"Похороненная" "девушка Бонда" Таня Робертс оказалась жива 05.01.2021