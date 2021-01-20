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20.01.2021 20:29
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после массового отравления детей

Текст: Сергей Бабкин

Подмосковное ГСУ СК возбудило уголовное дело после массового отравления детей в школах Красноармейска.

В Буйнакске после отравления детей задержан директор "Водоканала"

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Допрашиваются руководители школ, следователи также работают в организации, которая поставила еду в школы. У всех обратившихся детей взяты анализы.

По данным региональных властей, количество детей, оставшихся в двух школах Красноармейска, выросло с 41 до 96. Расследование инцидента находится под контролем прокуратуры и профильного министерства.

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