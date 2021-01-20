В Подмосковье возбуждено уголовное дело после массового отравления детей

Подмосковное ГСУ СК возбудило уголовное дело после массового отравления детей в школах Красноармейска.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Допрашиваются руководители школ, следователи также работают в организации, которая поставила еду в школы. У всех обратившихся детей взяты анализы.

По данным региональных властей, количество детей, оставшихся в двух школах Красноармейска, выросло с 41 до 96. Расследование инцидента находится под контролем прокуратуры и профильного министерства.