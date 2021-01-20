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20.01.2021 10:50
Рубрика: Экономика

Япония представила России новый вид сотрудничества на Дальнем Востоке

Текст: Александр Проценко
Россия и Япония обсуждают новую концепцию сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике.

Инициатором стала Япония, которая разработала и представила России проект новой Концепции с изложением основных направлений международной кооперации в дальневосточном и арктическом регионах. Документ уже обсудили глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
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Проблема поднята серьезная: на фоне пандемии объем внешней торговли Дальневосточного федерального округа с Японией снижается. В январе-ноябре 2020 года он составил 5,2 млрд долл. - это на 22,6% ниже аналогичных показателей 2019 г. Хотя японские инвесторы принимают участие в одиннадцати проектах объемом 181 млн долл. США на территориях опережающего развития и свободного порта, созданных на Дальнем Востоке. Но, отмечают обе стороны, пока потенциал российско-японского экономического партнерства реализован не в полной мере.

В новом документе, направленном на активизацию торгово-экономического сотрудничества, предполагается расширение взаимодействия сразу в нескольких направлениях: энергетика, логистика, рыбоперерабатывающая промышленность, портовая и транспортная инфраструктура, городская среда, туризм. Особое внимание уделено развитию экспортно-ориентированных сельскохозяйственных проектов. В частности, Япония заинтересована в поставках с Дальнего Востока сои, кукурузы и других сельхозкультур, в реализации проектов по производству и переработке морской капусты, рыбоводству, строительству тепличных комплексов для выращивания овощей, клубники, репчатого лука.

Также японская сторона намерена активно участвовать в развитии Северного морского пути. По словам г-на Кодзуки, логистика СМП на 40% эффективнее традиционных судоходных маршрутов. Японские компании уже перевозят СПГ по Севморпути с использованием танкеров-газовозов.

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Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков поддержал высокую значимость сотрудничества в данных областях и подчеркнул, что государственным приоритетом на Дальнем Востоке и в Арктике является повышение качества жизни людей. Поэтому Россия, безусловно, заинтересована в торгово-экономическом и технологическом сотрудничестве, направленном, прежде всего, на решение этой задачи.

В частности, по словам Алексея Чекункова, на Дальнем Востоке крайне востребован японский опыт и передовые технологии деревянного домостроения. Перспективными направлениями сотрудничества в регионе является создание новых объектов транспортной инфраструктуры - в частности, морских портов. Кроме того, глава Минвостокразвития пригласил японские компании и японское научное сообщество к участию в создании инновационного научно-технологического кластера на о. Русский в Приморье, подчеркнув важность развития науки и технологий как на Дальнем Востоке, так и в Арктике.

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