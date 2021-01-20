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20.01.2021 12:30
Рубрика: Происшествия

Суд по делу жены мэра Томска перенесли из-за неявки потерпевшего

Текст: Наталья Граф

Кировский районный суд города Томска перенес заседание по уголовному делу супруги арестованного мэра Ивана Кляйна. Руководителя компании "Томское пиво" Галину Кляйн обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Против томского мэра Ивана Кляйна возбудили третье уголовное дело

- Первое заседание суда по данному делу перенесено на понедельник, 25 января в связи с неявкой потерпевшего, - сообщил "РГ" представитель Кировского районного суда Томска Евгений Кириллов.

Причины, по которым пострадавший сотрудник правоохранительных органов не смог участвовать в судебном заседании, не озвучиваются.

Напомним, по данным следствия, во время обысков в квартире мэра Томска Ивана Кляйна, который был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, его супруга ударила одного из сотрудников правоохранительных органов. Галина Кляйн также выбросила в окно подушку с находившимися внутри сведениями о финансовых счетах с крупными суммами.

Обвиняемая свою вину полностью признала.

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