Пятеро силовиков получили ранения в ходе ликвидации боевиков в Чечне

При ликвидации шестерых террористов в Чечне пострадали пятеро сотрудников силовых структур. Об этом сообщил министр информации и печати региона Ахмед Дудаев, чьи слова приводит ТАСС.

Он заявил, что все пострадавшие правоохранители получили легкие ранения, их жизням ничего не угрожает.

Напомним, ранее стало известно, что в чеченском селении Катар-Юрт была ликвидирована группа террористов под командованием Аслана Батюкаева. Все ее участники находились в федеральном розыске. На них было возбуждены уголовные дела по 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем").

Им удалось дважды уйти от правоохранителей. На третий раз преступников уничтожили. Их личности установлены - среди них пятеро уроженцев Чечни и еще один выходец из Астраханской области. Потерь среди силовиков в ходе спецоперации нет.