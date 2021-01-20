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20.01.2021 18:46
Рубрика: Происшествия

Пятеро силовиков получили ранения в ходе ликвидации боевиков в Чечне

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

При ликвидации шестерых террористов в Чечне пострадали пятеро сотрудников силовых структур. Об этом сообщил министр информации и печати региона Ахмед Дудаев, чьи слова приводит ТАСС.

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Он заявил, что все пострадавшие правоохранители получили легкие ранения, их жизням ничего не угрожает.

Напомним, ранее стало известно, что в чеченском селении Катар-Юрт была ликвидирована группа террористов под командованием Аслана Батюкаева. Все ее участники находились в федеральном розыске. На них было возбуждены уголовные дела по 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем").

Им удалось дважды уйти от правоохранителей. На третий раз преступников уничтожили. Их личности установлены - среди них пятеро уроженцев Чечни и еще один выходец из Астраханской области. Потерь среди силовиков в ходе спецоперации нет.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика

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