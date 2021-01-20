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20.01.2021 02:17
Рубрика: В мире

Трамп может лишиться членства в Гильдии киноактеров США

Фото: Frazer Harrison / Getty Images North America / Getty Images via AFP Фото: Frazer Harrison / Getty Images North America / Getty Images via AFP
Фото: Frazer Harrison / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Гильдия киноактеров США распорядилась начать дисциплинарное слушание по возможному нарушению конституции ассоциации ее членом - президентом Дональдом Трампом. Такое решение было принято за день до его ухода с должности главы государства.

Фото: REUTERS/Simon Dawson
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Отмечается, что Национальный совет Гильдии киноактеров - Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) на специальном заседании подавляющим большинством голосов выступил за поиск "возможной причины" нарушения конституции Трампом, а также, чтобы этот вопрос был рассмотрен дисциплинарным комитетом SAG-AFTRA. Сообщение об этом опубликовано на сайте профсоюзной организации, представляющей интересы около 160 тысяч актеров, журналистов и радиоведущих, пишет РИА Новости.

Уточняется, что совет действовал на основании обвинений, в том числе связанных с ролью президента в штурме Капитолия США, а также с якобы поддержкой им кампании по дезинформации, которая "представляет угрозу безопасности журналистов", включая членов SAG-AFTRA.

В случае, если Дональд Трамп будет признан виновным, то ему могут предъявить выговор, назначить штраф или лишить членства в организации, в которой президент состоит с 1989 года. Когда именно состоится дисциплинарное слушание - пока информации нет.

Ранее сообщалось, что американский актер Маколей Калкин, "повзрослевший" Кевин из культового рождественского фильма девяностых "Один дома" и его продолжения "Один дома-2", неожиданно поддержал идею убрать из эпизода второй части персонажа, сыгранного будущим президентом США Дональдом Трампом. Напомним, что Дональд Трамп настоял на том, чтобы его включили в эпизод, который снимался в холле отеля, принадлежавшего бизнесмену. А съемочная группа была не против.

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