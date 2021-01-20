Трое погибли и одиннадцать ранены при взрыве дома при церкви в Мадриде

Как подтвердила служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида на своей страничке в Twitter, одиннадцать человек ранены и, по меньшей мере, трое погибли - их тела уже извлечены из-под завалов. Еще один волонтер церковного прихода считается пока пропавшим без вести. По другим данным, речь идет о рабочем. Ранее СМИ писали о четырех погибших. Спасатели продолжают поиски людей.

Как передает Reuters, двое погибших - случайные прохожие, в том числе 85-летняя женщина. Один из пострадавших доставлен в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы. На месте работают и специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ, хотя основная версия трагедии - утечка бытового газа во время ремонтных работ с котлом. Испанские СМИ писали, что здание использовалось церковью - там жили священники, проходившие обучение пастырскому делу. А еще туда приходили бездомные, чтобы получить бесплатную еду.

Повреждения получили и соседние здания, в том числе дом престарелых, откуда пришлось срочно эвакуировать постояльцев, пока не устранена угроза новых взрывов. Тем временем в посольстве России в Мадриде подтвердили, что наших граждан среди пострадавших нет.