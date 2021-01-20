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20.01.2021 / 09:32
Текст: Сергей Бабкин

В Москве начались обсуждения по проекту Бирюлевской линии метро

Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Фото: Андрей Махонин/ТАСС
В столице стартовали общественные обсуждения по проекту новой, Бирюлевской линии метрополитена. Об этом сообщает официальный портал мэрии mos.ru.

Как уже писала "РГ", строительство этой ветки должно начаться в этом году. Она должна пойти в Бирюлево, где на метро надеялись с 1970-х годов. Дальше линию предполагается продолжить в сторону МКАД к микрорайону Загорье, а потом в сторону "ЗИЛа". Предполагается несколько пересадок, в том числе на Замоскворецкую линию, МЦД, МЦК и Большую кольцевую. Строители также намерены оставить задел под продление линии в центр и в Щербинку.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Пока жители районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, чтобы добраться до ближайших станций - "Царицына", "Кантемировской", "Пражской", вынуждены преодолевать расстояние от 6 до 6,5 км. С появлением новой линии москвичи получат возможность быстро и с комфортом передвигаться по столице скоростным внеуличным транспортом", - рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Специалисты института Генплана отмечают, что проектом предусмотрены все нормы безопасности. Например, под Москвой-рекой Бирюлевская линия должна пройти на 30-метровой глубине. Теперь принять участие в публичных обсуждениях могут пользователи сервиса "Активный гражданин", свои предложения и замечания к проекту можно оставлять до 2 февраля.

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