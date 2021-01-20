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20.01.2021 12:32
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen Tiguan получил пересмотренный список оснащения и модификаций

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Кроссовер Volkswagen Tiguan в комплектации Respect Plus теперь доступен для заказа с бензиновым двигателем 2.0 TSI мощностью 180 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и оснащённый системой полного привода. Цена новинки - 2 219 900 рублей.

Фото: www.autoweek.nl
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Состав комплектации Respect Plus был расширен: в него включили оборудование, предлагаемое в рамках опциональных для версии Respect пакетов Winter и Media.

В пакет Winter входят теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом, систему помощи при парковке спереди и сзади, систему Brake Assist, а также подогрев форсунок омывателя.

Пакет Media включает в себя камеру заднего вида с омывателем, USB-порт формата Type-C для задних пассажиров, мультимедиа с экраном 8 дюймов и навигацией и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto, Mirrorlink.

Для Tiguan в комплектации Respect Plus стал доступен пакет Travel, его состав: клавиши механической разблокировки сидений в багажном отсеке, задние сиденья c центральным подлокотником, передние подголовники с регулировкой по высоте и вылету, полностью складываемую спинку переднего пассажирского кресла, поясничный подпор для передних сидений, тканевую отделку Shooting Star и ящики для хранения под передними креслами.

Опционально для Tiguan во всех комплектациях, кроме Respect и Respect Plus, стал доступен предпусковой подогреватель с дистанционным запуском и таймером. Стоимость оборудования - 44 200 рублей.

Продажи обновлённого Volkswagen Tiguan в России стартовали в декабре 2020 года. Цена автомобиля в базовой комплектации по состоянию на 20 января 2021 года - 1 749 900 рублей.

#Volkswagen