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Автор "Гриффинов" хочет возродить "Голый пистолет" с Лиамом Нисоном

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    21.01.2021, 12:28
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Paramount Studios и Сет МакФарлейн ("Гриффины", "Американский папаша!", "Орвилл") решили возродить культовую комедийную франшизу "Голый пистолет".

Фото: kinopoisk.ru
Появился новый кадр из продолжения "Хэллоуина"

А самое интересное, что авторы затеи пригласили на главную роль Лиама Нисона. О чём сам актёр рассказал в интервью People.

"Это либо прикончит мою карьеру, либо выведет её на новый уровень. так что, честно говоря, не знаю", - поделился сомнениями Нисон.

Первый "Голый пистолет" вышел в 1988 году, продолжения - в 1991-м и 1994-м. Главную роль исполнил Лесли Нильсен. Фильмы основаны на сериале "Полицейский отряд" (1982) с ним же.

"Голый пистолет" - пародийная комедия, обыгрывавшая сцены из множества известных детективов, боевиков, шпионских и полицейских фильмов.

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