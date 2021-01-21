Биржевые индексы США отреагировали на инаугурацию Байдена

Биржевые индексы США закрылись на рекордных для дня инаугурации котировках. Об этом говорят данные, размещенные на сайте торговой площадки в Нью-Йорке.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос повысился на 271,31 пункта (0,88%) и установился на отметке 31 201,83 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 55,30 пункта (1,46%) и оказался на отметке 3 854,21 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 268,97 пункта (2,04%), до 13 466,15 пункта, пишет ТАСС.

Эксперты отмечают, что такого роста не было с 1985 года, когда Рональд Рейган приступал к своему второму президентскому сроку. По данным аналитиков канала Fox News, взлету котировок способствовало также намерение Байдена в первый же день своего пребывания на посту президента подписать 17 исполнительных указов, актов и директив, среди которых планы вернуться во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.

Ранее Джозеф Байден рассказал о напутственном письме, которое написал ему бывший глава государства. По традиции уходящие президенты США оставляют преемнику на столе в Овальном кабинете Белого дома письмо с пожеланиями или напутствиями. Послание от Трампа Байден назвал "великодушным", но раскрывать его содержание не стал, пояснив, что это личное письмо.