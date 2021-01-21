"Черная" версия появилась еще у одной Lada, которую снимут с производства

На сайте марки Lada в списках доступных для пятидверной версии внедорожника Lada Niva Legend (ранее - 4х4) появилось специсполнение Black, ранее доступное только для "короткой" модификации.

Новое исполнение для пятидверной Lada Niva Legend отличается от версии Urban чёрной обивкой потолка, оригинальной обивкой сидений, чёрными легкосплавными дисками Niagara диаметром 16 дюймов с шинами Pirelli.

Цена - 729 900 рублей, что дороже упомянутого "Урбана" на девять тысяч. Техническая часть - без изменений: 8-клапанный бензиновый двигатель мощностью 83 л.с., 5-ступенчатая механическая коробка передач, система полного привода с блокировкой дифференциала и понижающим рядом.

Предполагается, что пятидверная Lada Niva Legend в скором времени покинет конвейер АвтоВАЗа .