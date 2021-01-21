Депутаты собираются отрегулировать отношения человека и робота

Новости

Справороссы начали объединение с партиями "За правду" и "Патриоты России" 19:33
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 10 копеек 19:16
КС Молдавии отказался признавать русский как язык межнационального общения 19:07
Пробки в Москве достигли 10 баллов 18:59
В Подмосковье отравились 14 школьников 18:50
Видео: В центре Москвы машина вылетела на тротуар и сбила пешехода 18:34
Бабич стал замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 18:34
Российскую вакцину в Греции может ждать успех 18:05
Москва встала в 9-балльных пробках 17:58
Австрийка Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце 17:58
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове 17:52
Центр им. Чумакова готов увеличить производство вакцины от COVID-19 до 10 млн доз 17:52
Симпсонов представили в образах героев армянских советских мультиков 17:51
Москва поднялась в рейтингах безопасности, экологии, здравоохранения Numbeo 17:49
В Роспотребнадзоре рассказали о нормах использования гаджетов в школах 17:48
Минфин разъяснил изменения по беспошлинному ввозу товаров для физлиц 17:46
Звезда "Универа" рассказала про инцидент с режиссером-педофилом 17:43
Пермская пенсионерка несколько лет держала внучку взаперти 17:34
Умерла бывшая жена Алена Делона, актриса Натали Делон 17:28
В "Москве-Сити" два машино-места продали за 34 миллиона 17:26
Открывается допуск посетителей в Московский Кремль и Музеи Кремля 17:24
Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС 17:05
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир 16:51
В Челябинске приступил к работе новый начальник УФСБ 16:48
Путин и Ниинистё обсудили вопросы безопасности в Европе и COVID-19 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
21.01.2021 18:54
Рубрика: Власть

Подружиться с цифрой

Депутаты собираются отрегулировать отношения человека и робота
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8363)
Законодатели должны создать условия для развития цифровых технологий, а Россия - стать лидером в этой сфере. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на семинаре на тему IT-трансформации. Мероприятие прошло в четверг на площадке Корпоративного университета Сбербанка в подмосковном Аносино.
Вячеслав Володин и председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф познакомились с IT-новинками. Фото: duma.gov.ru Вячеслав Володин и председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф познакомились с IT-новинками. Фото: duma.gov.ru
Вячеслав Володин и председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф познакомились с IT-новинками. Фото: duma.gov.ru

Новые технологии несут не только преимущества, но и риски. Чтобы их избежать, в Госдуме, в частности, намерены законодательно отрегулировать взаимоотношения человека и искусственного интеллекта, рассказали участники мероприятия.

Фото: Российское историческое общество
Искусственный интеллект расшифровал неразборчивый почерк императора

"Мы должны признать - те страны, которые овладеют технологиями, заложат основу, чтобы быть более конкурентными, чтобы повышать благосостояние граждан, - подчеркнул спикер Госдумы. - Именно они станут ведущими экономиками мира".

"Владеешь технологиями - владеешь миром", - переиначил известную фразу Володин. И, чтобы стать лидером в цифровой сфере, России, по его словам, важно, во-первых, сохранить ту основу, которая была создана в прошлом веке. "Я в первую очередь говорю о наших достижениях в области освоения атома, космического пространства", - уточнил Володин. А во-вторых, развивать те технологии, которые "закладывают новое мироздание будущего". При этом важно не только создавать правовое поле для цифрового развития, но и решать вопросы защиты персональных данных, частной жизни, добавил спикер.

О последствиях игнорирования рисков в цифровой сфере образно сказал глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. "Не удивлюсь, если через некоторое время фильм "Терминатор" станет реальностью, - заметил он. - Поэтому нам необходимо отрегулировать этику взаимоотношений человека и искусственного интеллекта. И, конечно, мы все время должны думать о кибербезопасности. О том, чтобы максимально защитить персональные данные человека и самого человека".

Искусственный интеллект не сможет заменить депутатов, считает Геннадий Зюганов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что его больше интересуют политические последствия развития искусственного интеллекта. Современные технологии, напомнил он, хранят все высказывания публичных людей и сведения об исторических событиях. "Роботы все покажут: кто врет, кто говорит правду", - уверен парламентарий. А для рынка труда прогресс несет реформы. "Все это приведет к тому, что миллионы людей должны будут отойти в сторону и искать другую работу, переквалифицироваться", - предупредил Жириновский.

Кого точно не заменить, так это депутатов, уверен лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ведь законодатель, по его словам, должен понимать тенденции развития страны и мира, знать национальный характер. В общем, искусственный интеллект с законотворчеством не справится - однако может помочь народным избранникам как инструмент, заметил Зюганов.

Фото: Аркадий Колыбалов
Машинистам поездов будет помогать система на базе искусственного интеллекта

По мнению Анатолия Аксакова, основные направления для законодательной работы в этой сфере - уход от бумажного документооборота, развитие дистанционных услуг, беспилотного транспорта, искусственного интеллекта, а также кибербезопасность.

Но для всего этого нужны деньги. Законодательные изменения для стимулирования развития сферы технологий потребуют перенастройки бюджета, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. А вице-спикер Александр Жуков отметил, что также понадобится создание структур для борьбы с киберпреступностью.

На площадке Корпоративного университета Сбербанка в Аносино депутаты не только обменялись мнениями с экспертами, но и смогли, как говорится, "пощупать" новые технологии на выставке. Среди прочего им показали передовые решения по распознаванию речи и лиц, интеллектуальную транспортную систему, а также программу, которая позволяет оценивать важность электронных писем. Многое на выставке касалось пандемии - среди экспонатов оказался робот-дезинфектор, система для диагностики коронавируса по звукам кашля/голоса/дыхания и многое другое. Например, Жириновский обратил внимание на робота, который сообщает температуру воздуха на улице. "А я спросил - какая она в помещении. Все, он в тупике!" - посетовал политик на "недоработки".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Компании Финансы Сбербанк Роботы: настоящее и будущее

Главное сегодня

Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове
COVID-19: Какие ограничения отменят в Москве с 22 января
Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины "Спутник V"
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей