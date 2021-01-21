Депутаты собираются отрегулировать отношения человека и робота

Законодатели должны создать условия для развития цифровых технологий, а Россия - стать лидером в этой сфере. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на семинаре на тему IT-трансформации. Мероприятие прошло в четверг на площадке Корпоративного университета Сбербанка в подмосковном Аносино.

Новые технологии несут не только преимущества, но и риски. Чтобы их избежать, в Госдуме, в частности, намерены законодательно отрегулировать взаимоотношения человека и искусственного интеллекта, рассказали участники мероприятия.

"Мы должны признать - те страны, которые овладеют технологиями, заложат основу, чтобы быть более конкурентными, чтобы повышать благосостояние граждан, - подчеркнул спикер Госдумы. - Именно они станут ведущими экономиками мира".

"Владеешь технологиями - владеешь миром", - переиначил известную фразу Володин. И, чтобы стать лидером в цифровой сфере, России, по его словам, важно, во-первых, сохранить ту основу, которая была создана в прошлом веке. "Я в первую очередь говорю о наших достижениях в области освоения атома, космического пространства", - уточнил Володин. А во-вторых, развивать те технологии, которые "закладывают новое мироздание будущего". При этом важно не только создавать правовое поле для цифрового развития, но и решать вопросы защиты персональных данных, частной жизни, добавил спикер.

О последствиях игнорирования рисков в цифровой сфере образно сказал глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. "Не удивлюсь, если через некоторое время фильм "Терминатор" станет реальностью, - заметил он. - Поэтому нам необходимо отрегулировать этику взаимоотношений человека и искусственного интеллекта. И, конечно, мы все время должны думать о кибербезопасности. О том, чтобы максимально защитить персональные данные человека и самого человека".

Искусственный интеллект не сможет заменить депутатов, считает Геннадий Зюганов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что его больше интересуют политические последствия развития искусственного интеллекта. Современные технологии, напомнил он, хранят все высказывания публичных людей и сведения об исторических событиях. "Роботы все покажут: кто врет, кто говорит правду", - уверен парламентарий. А для рынка труда прогресс несет реформы. "Все это приведет к тому, что миллионы людей должны будут отойти в сторону и искать другую работу, переквалифицироваться", - предупредил Жириновский.

Кого точно не заменить, так это депутатов, уверен лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ведь законодатель, по его словам, должен понимать тенденции развития страны и мира, знать национальный характер. В общем, искусственный интеллект с законотворчеством не справится - однако может помочь народным избранникам как инструмент, заметил Зюганов.

По мнению Анатолия Аксакова, основные направления для законодательной работы в этой сфере - уход от бумажного документооборота, развитие дистанционных услуг, беспилотного транспорта, искусственного интеллекта, а также кибербезопасность.

Но для всего этого нужны деньги. Законодательные изменения для стимулирования развития сферы технологий потребуют перенастройки бюджета, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. А вице-спикер Александр Жуков отметил, что также понадобится создание структур для борьбы с киберпреступностью.

На площадке Корпоративного университета Сбербанка в Аносино депутаты не только обменялись мнениями с экспертами, но и смогли, как говорится, "пощупать" новые технологии на выставке. Среди прочего им показали передовые решения по распознаванию речи и лиц, интеллектуальную транспортную систему, а также программу, которая позволяет оценивать важность электронных писем. Многое на выставке касалось пандемии - среди экспонатов оказался робот-дезинфектор, система для диагностики коронавируса по звукам кашля/голоса/дыхания и многое другое. Например, Жириновский обратил внимание на робота, который сообщает температуру воздуха на улице. "А я спросил - какая она в помещении. Все, он в тупике!" - посетовал политик на "недоработки".