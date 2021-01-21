Депутаты собираются отрегулировать отношения человека и робота

Новые технологии несут не только преимущества, но и риски. Чтобы их избежать, в Госдуме, в частности, намерены законодательно отрегулировать взаимоотношения человека и искусственного интеллекта, рассказали участники мероприятия.
"Мы должны признать - те страны, которые овладеют технологиями, заложат основу, чтобы быть более конкурентными, чтобы повышать благосостояние граждан, - подчеркнул спикер Госдумы. - Именно они станут ведущими экономиками мира".
"Владеешь технологиями - владеешь миром", - переиначил известную фразу Володин. И, чтобы стать лидером в цифровой сфере, России, по его словам, важно, во-первых, сохранить ту основу, которая была создана в прошлом веке. "Я в первую очередь говорю о наших достижениях в области освоения атома, космического пространства", - уточнил Володин. А во-вторых, развивать те технологии, которые "закладывают новое мироздание будущего". При этом важно не только создавать правовое поле для цифрового развития, но и решать вопросы защиты персональных данных, частной жизни, добавил спикер.
О последствиях игнорирования рисков в цифровой сфере образно сказал глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. "Не удивлюсь, если через некоторое время фильм "Терминатор" станет реальностью, - заметил он. - Поэтому нам необходимо отрегулировать этику взаимоотношений человека и искусственного интеллекта. И, конечно, мы все время должны думать о кибербезопасности. О том, чтобы максимально защитить персональные данные человека и самого человека".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что его больше интересуют политические последствия развития искусственного интеллекта. Современные технологии, напомнил он, хранят все высказывания публичных людей и сведения об исторических событиях. "Роботы все покажут: кто врет, кто говорит правду", - уверен парламентарий. А для рынка труда прогресс несет реформы. "Все это приведет к тому, что миллионы людей должны будут отойти в сторону и искать другую работу, переквалифицироваться", - предупредил Жириновский.
Кого точно не заменить, так это депутатов, уверен лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ведь законодатель, по его словам, должен понимать тенденции развития страны и мира, знать национальный характер. В общем, искусственный интеллект с законотворчеством не справится - однако может помочь народным избранникам как инструмент, заметил Зюганов.
По мнению Анатолия Аксакова, основные направления для законодательной работы в этой сфере - уход от бумажного документооборота, развитие дистанционных услуг, беспилотного транспорта, искусственного интеллекта, а также кибербезопасность.
Но для всего этого нужны деньги. Законодательные изменения для стимулирования развития сферы технологий потребуют перенастройки бюджета, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. А вице-спикер Александр Жуков отметил, что также понадобится создание структур для борьбы с киберпреступностью.
На площадке Корпоративного университета Сбербанка в Аносино депутаты не только обменялись мнениями с экспертами, но и смогли, как говорится, "пощупать" новые технологии на выставке. Среди прочего им показали передовые решения по распознаванию речи и лиц, интеллектуальную транспортную систему, а также программу, которая позволяет оценивать важность электронных писем. Многое на выставке касалось пандемии - среди экспонатов оказался робот-дезинфектор, система для диагностики коронавируса по звукам кашля/голоса/дыхания и многое другое. Например, Жириновский обратил внимание на робота, который сообщает температуру воздуха на улице. "А я спросил - какая она в помещении. Все, он в тупике!" - посетовал политик на "недоработки".