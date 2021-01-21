Эксперт рассказал, к чему приведет переход Lada на модульную платформу

- Планируемый переход автомобилей Lada на новую модульную платформу СMF-B скорее всего приведет к тому, что потребительские характеристики моделей Lada будут улучшены. Связано это с тем, что эта международная платформа разрабатывалась в первую очередь для европейских потребителей, которые в этом отношении более требовательны. Впрочем, основные преимущества внедрения новой платформы лежат не в плоскости потребительских свойств, они могут быть достигнуты различными путями, а в первую очередь в плоскости разработки и производства. Платформенные решения позволяют сэкономить деньги на разработке, освоении и индустриализации, - пояснил "РГ" Дмитрий Мешков.

По его мнению, переход на единую платформу поможет автогигантам оптимизировать производственные затраты.

- Очевидно, что производство максимального количества одинаковых компонентов сказывается положительно: эффект объема (более низкая цена компонентов), качества (меньше поставщиков, которыми проще управлять), затрат (инжиниринг, освоение, сопровождение), - отметил Дмитрий Мешков.

Впрочем, Lada вряд ли станут дешевле, поскольку реализация перехода на новую платформу связана с показателями локализации, а в конечном итоге и со сдерживанием цен.

- Проблемы могут возникнуть в части выполнения постановления правительства РФ №719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации". То есть уровень локализации автомобилей ВАЗ может упасть, увеличится число импортных компонентов, и цена несколько поднимется, - отмечает Дмитрий Мешков.

Впрочем, для решения данной задачи у АвтоВАЗа есть достаточно времени, заключил эксперт.