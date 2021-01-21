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21.01.2021 15:05
Рубрика: Российский автопром

Эксперт рассказал, к чему приведет переход Lada на модульную платформу

Текст: Андрей Полухин
Переход альянса Renault и АвтоВАЗа на единую платформу улучшит потребительские характеристики моделей Lada, но отразится на их себестоимости. Об этом заявил исполнительный директор компании "Соллерс Инжиниринг" Дмитрий Мешков, комментируя планы альянса по широкому внедрению модульной платформы СMF-B к 2025 году.
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

- Планируемый переход автомобилей Lada на новую модульную платформу СMF-B скорее всего приведет к тому, что потребительские характеристики моделей Lada будут улучшены. Связано это с тем, что эта международная платформа разрабатывалась в первую очередь для европейских потребителей, которые в этом отношении более требовательны. Впрочем, основные преимущества внедрения новой платформы лежат не в плоскости потребительских свойств, они могут быть достигнуты различными путями, а в первую очередь в плоскости разработки и производства. Платформенные решения позволяют сэкономить деньги на разработке, освоении и индустриализации, - пояснил "РГ" Дмитрий Мешков.

Фото: Пресс-служба Renault.
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По его мнению, переход на единую платформу поможет автогигантам оптимизировать производственные затраты.

- Очевидно, что производство максимального количества одинаковых компонентов сказывается положительно: эффект объема (более низкая цена компонентов), качества (меньше поставщиков, которыми проще управлять), затрат (инжиниринг, освоение, сопровождение), - отметил Дмитрий Мешков.

Впрочем, Lada вряд ли станут дешевле, поскольку реализация перехода на новую платформу связана с показателями локализации, а в конечном итоге и со сдерживанием цен.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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- Проблемы могут возникнуть в части выполнения постановления правительства РФ №719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации". То есть уровень локализации автомобилей ВАЗ может упасть, увеличится число импортных компонентов, и цена несколько поднимется, - отмечает Дмитрий Мешков.

Впрочем, для решения данной задачи у АвтоВАЗа есть достаточно времени, заключил эксперт.

#Lada