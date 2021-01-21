Ученые смогли обратить старение мозга вспять

Новости

Одесский магазин закрылся из-за языкового скандала и угроз националистов 10:49
Минздрав изменил требования к хранению вакцины "Спутник V" 10:46
В Башкирии муж учительницы ударил мальчика за плохое поведение в школе 10:38
Более 1 миллиона аргентинцев записались на вакцинацию "Спутником V" 10:34
На фрегат "Адмирал Головко" погрузили отечественные газовые турбины 10:34
В РФ зафиксировали наплыв фейковых сайтов по продаже вакцин от COVID-19 10:24
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом в Подмосковье 10:17
В Киргизии определились с датой инаугурации нового президента 10:10
Старинный город в Пермском крае получил статус достопримечательности 10:08
В Петербурге впервые за 1,5 года прошел развод почетного караула ЗВО 09:58
В Эстонии после первой прививки Pfizer заболели 14 медиков 09:45
Расстрелявший сослуживцев срочник получил 24,5 года колонии 09:45
В Москве откроются музеи, библиотеки и выставочные залы 09:42
Более 3 тысяч лифтов заменят в Москве в этом году 09:40
Московские колледжи и учреждения допобразования возвращаются с дистанционки 09:30
Удаленку и домашний режим в Москве продлили для защиты горожан из групп риска 09:23
В Подмосковье автобус врезался в кинотеатр 09:12
В Подмосковье начнется строительство новой платной дороги 08:49
Передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Анахайм" 08:42
Назван фактор для появления депрессии на удаленке 08:32
Нарушившие протокол COVID-19 российские игроки смогут выйти против "Баффало" 08:31
Посол РФ оценил возможность встречи Путина и Байдена в 2021 году 08:12
В Москве сиделка убила пожилую женщину 08:08
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории профессионального футбола 07:55
Из-за вспышки птичьего гриппа в Японии уничтожат 12 тысяч гусей 07:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
Вакцина "Спутник V" подана на регистрацию в ЕС
Вакцина "Спутник V" подана на регистрацию в ЕС
21.01.2021 09:36
Рубрика: Общество

Ученые смогли обратить старение мозга вспять

Текст: Алексей Иванов

Ученые из Стэнфордского университета смогли обратить вспять умственную деградацию пожилых мышей, вернув им когнитивные способности на уровне молодых животных. Добиться этого удалось благодаря воздействию на одну из групп иммунных клеток, снизив их воспалительную активность, сообщается на сайте вуза.

Фото: iStock
Создан уникальный датчик диагностики заболеваний мозга

Речь идет о миелоидных клетках, которые находятся в головном мозге, системе кровообращения и периферических тканях тела. Их основными функциями являются борьба с инфекционными вторжениями, а также "уборка" организма - они поедают мертвые клетки, избавляются от скопления агрегированных белков и так далее. Но по мере того как мы стареем, миелоидные клетки утрачивают способность защищать здоровье организма, их прицел сбивается, и вместо патогенов они атакуют нормальные ткани, тем самым повышая уровень воспаления. Этот процесс аналогично развивается и у людей, и у животных.

Биологи давно предположили, что уменьшение воспаления может замедлить процесс старения и отсрочить возникновение связанных с возрастом состояний, таких как болезни сердца, болезнь Альцгеймера, рак и слабость, и, возможно, даже предотвратить постепенную потерю остроты ума, которая случается почти со всеми. И если полученные в Стэнфорде результаты исследования на старых мышах и культурах клеток человека применимы к реальным людям, то они могут предвещать фармацевтически управляемое восстановление умственных способностей пожилых людей.

- Если вы отрегулируете иммунную систему, то сможете омолодить мозг, - отметила ведущий автор научной работы Кэтрин Андрессон, доктор медицинских наук, профессор неврологии и неврологии.

Суть проведенного исследования заключается в следующем. Миелоидные клетки являются основным источником в организме PGE2 - гормона, принадлежащего к семейству простагландинов. У него есть много полезных функций, но он же порой способствует и воспалительному процессу. Все зависит от того, с какими клетками и какими их рецепторами он взаимодействует. Один из подходящих для PGE2 рецепторов - это EP2. Он обнаружен на иммунных клетках и особенно распространен на тех же миелоидных клетках. Воспалительная активность возникает как раз-таки в результате связывания PGE2 и EP2.

Фото: iStock
Врач назвал оптимальную продолжительность сна для пожилых людей

Ученые заметили, что более старые макрофаги мыши и человека не только продуцируют намного больше PGE2, чем молодые, но также имеют гораздо большее количество EP2 на своей поверхности. Чтобы заблокировать связь гормона и рецептора, команда Андрессон давала мышам особые препараты, в результате чего воспалительный процесс снижался. Самое удивительное, что старые мыши показали затем такие же результаты тестов на запоминание и пространственную навигацию, как и молодые особи.

Отмечается также, что одно из применявшихся соединений не одобрено для использования человеком, и, возможно, имеет токсические побочные эффекты, хотя у мышей они не наблюдались.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Nature.

Наука Общество Наука Все о работе мозга

Главное сегодня

Главное о первых президентских указах Джозефа Байдена
МИД: Россия выступает за продление ДСНВ на пять лет
В РФ зафиксировали наплыв фейковых сайтов по продаже вакцин от COVID-19
Трое погибли и одиннадцать ранены при взрыве дома в Мадриде
Выявлен новый путь попадания коронавируса в легкие
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России