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21.01.2021 11:58
Рубрика: Власть

Партия Прилепина поддержала переговоры со справороссами и "Патриотами России"

Текст: Айсель Герейханова
Центральный комитет партии "За правду"поддержал начало официальных переговоров об объединении со "Справедливой Россией" и "Патриотами России". Такое решение было принято на заседании в четверг.

"Все входящие партии будут абсолютно равноправными участниками объединения. Это не вливание в текущую и существующую партию, это создание абсолютно новой политической конструкции с новой идеологией и структурой", - заявили ТАСС в пресс-службе партии.

Фото: Сергей Куксин
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Уточняется, что в объединении будут сформированы и новые руководящие органы, новая региональная сеть. Вопрос о лидерстве будет решаться отдельно, добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее председатель "Справедливой России" Сергей Миронов выразил надежду на то, что он сам возглавит новую партию. Но позже он не исключил, что лидер "За Правду" Захар Прилепин сможет в будущем возглавить объединенную партию, если такое решение будет принято съезде.

"Принято решение, что лидером партии останусь я, у меня будет два сопредседателя. Но у нас в жизни все может быть. У нас партия очень демократичная. Я уверен, что такие традиции продолжатся. У нас все решения принимают делегаты съезда, члены партии, если они сочтут, что нужен иной лидер, то на каком-то съезде будет принято такое решение", - сказал Миронов в четверг в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Идеологию новой объединенной партии все три лидера обсудят на конференции в феврале. "На II всероссийской конференции "Время, вперёд!" 1 февраля по объединению левопатриотических сил принято решение посвятить все обсуждение вопросу формирования идеологии новой объединенной партии", - рассказали в пресс-службе партии "За правду".

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