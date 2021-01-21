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21.01.2021 06:56
Рубрика: Власть

Посол РФ в США заявил о готовности России к диалогу по ДСНВ

Российская сторона открыта к диалогу с администрацией нового президента США Джо Байдена по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, подчеркнув, что шанс договориться об этом до пятого февраля еще есть.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Дипломат напомнил, что администрация Дональда Трампа выдвинула неприемлемые условия по продлению ДСНВ и по сути превратила единственное действующее российско-американское соглашение по контролю над ядерными вооружениями в предмет политического торга, пишет РИА Новости.

Неудивительно, что такая позиция завела двусторонние консультации о судьбе ДСНВ в тупик, несмотря на то, что по ряду вопросов Россия пошла навстречу Вашингтону. "Надеемся, что нынешняя администрация будет исходить из более здравых и реалистических принципов", - отметил Антонов, подчеркнув, что Россия открыта к диалогу о продлении ДСНВ. "Мяч на стороне Вашингтона - ждем конструктивных предложений", - добавил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия выступает за продление ДСНВ, предпочтительно на пять лет. В министерстве подчеркнули, что считают возможной пролонгацию договора в том виде, в каком он и был подписан, без каких-либо предварительных условий.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок его действия истекает пятого февраля этого года. Президент РФ Владимир Путин уже предлагал "без всяких условий" продлить на год срок действия СНВ-3, чтобы провести переговоры по всем параметрам. Глава государства убежден, что нельзя оставить мир без такого фундаментального документа.

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