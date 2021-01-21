В Подмосковье у 14 заболевших детей найден норовирус

Наиболее вероятной причиной заболевания 14 школьников Электростали мог быть норовирус. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Заражение норовирусной инфекцией подтвердилось по итогам лабораторных исследований. Причем, согласно предварительным данным эпидрасследования, это никак не связано с питанием в школе. Тем не менее, все необходимые смывы и пробы в пищеблоке школы были сняты. Ситуация находится на особом контроле в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее подмосковное ГСУ СК начало проверку по факту заболевания 14 одноклассников. У всех были выявлены симптомы отравления, школьники проходят амбулаторное лечение.