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21.01.2021 16:00
Рубрика: Общество

Опознаны найденные в тюменской церкви человеческие останки

Текст: Татьяна Воробьева

Ученые Российской академии наук подтвердили, что найденные в прошлом году в Спасской церкви человеческие останки действительно принадлежат Почетному гражданину Тюмени Андрею Текутьеву, купцу и меценату, жившему на рубеже XIX и XX веков.

Фото: скриншот youtube.com
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Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил губернатор области Александр Моор.

"Этот великий человек изменил историю не только Тюмени, но и всей Сибири. Благодаря усилиям Андрея Ивановича Транссиб прошел через Тюмень. Это позволило городу жить, развиваться, расти, а значит, и предопределило наше с вами будущее. И это только малая часть благих дел Текутьева", - написал он.

Напомним, неожиданную находку в мае 2020-го сделали реставраторы во время работ на территории Церкви на улице Ленина: в подвале нашли старое захоронение. На место выезжали эксперты Следственного комитета. "Назначены медико-криминалистическая экспертиза и экспертиза по фотосовмещению, которые определят давность смерти и совпадение останков с прижизненным портретом умершего", - пояснили тогда в пресс-службе регионального ведомства.

С самого начала было высказано предположение, что в храме нашли останки Текутьева: благотворитель скончался в 1916 году и был погребен рядом с женой на погосте Спасской церкви, но позднее его прах перенесли в склеп в самом храме.

"Я надеюсь, что Андрей Текутьев по его завещанию упокоится в Спасской церкви, а тюменцы смогут отдать дань памяти человеку, изменившему жизнь города", - отметил губернатор.

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