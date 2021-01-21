Опознаны найденные в тюменской церкви человеческие останки

Ученые Российской академии наук подтвердили, что найденные в прошлом году в Спасской церкви человеческие останки действительно принадлежат Почетному гражданину Тюмени Андрею Текутьеву, купцу и меценату, жившему на рубеже XIX и XX веков.

Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил губернатор области Александр Моор.

"Этот великий человек изменил историю не только Тюмени, но и всей Сибири. Благодаря усилиям Андрея Ивановича Транссиб прошел через Тюмень. Это позволило городу жить, развиваться, расти, а значит, и предопределило наше с вами будущее. И это только малая часть благих дел Текутьева", - написал он.

Напомним, неожиданную находку в мае 2020-го сделали реставраторы во время работ на территории Церкви на улице Ленина: в подвале нашли старое захоронение. На место выезжали эксперты Следственного комитета. "Назначены медико-криминалистическая экспертиза и экспертиза по фотосовмещению, которые определят давность смерти и совпадение останков с прижизненным портретом умершего", - пояснили тогда в пресс-службе регионального ведомства.

С самого начала было высказано предположение, что в храме нашли останки Текутьева: благотворитель скончался в 1916 году и был погребен рядом с женой на погосте Спасской церкви, но позднее его прах перенесли в склеп в самом храме.

"Я надеюсь, что Андрей Текутьев по его завещанию упокоится в Спасской церкви, а тюменцы смогут отдать дань памяти человеку, изменившему жизнь города", - отметил губернатор.