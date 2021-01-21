Справороссы начали объединение с партиями "За правду" и "Патриоты России"

На президиуме центрального совета партии "Справедливая Россия" приняли решение начать процесс объединения с партиями "За правду" и "Патриоты России". Об этом заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Сегодня на президиуме центрального совета партии "Справедливая Россия" принято решение, что мы вступаем в процесс объединения", - сказал он на брифинге по итогам заседания.

Ранее Миронов заявил, что новая партия после объединения будет называться "Справедливая Россия - За правду".

В четверг также руководящие органы партий "За правду" и "Патриоты России" поддержали решение о слиянии со справороссами в одну политическую организацию.