США прекратят отправку мигрантов в Мексику до ожидания судебных слушаний

О завершении программы, в рамках которой десятки тысяч мигрантов вынуждены были несколько месяцев ожидать в Мексике судебных слушаний по предоставлению им статуса беженца в Соединенных Штатах, объявили представители министерства внутренней безопасности.

"МВБ приостанавливает прием новых участников в программу под названием "Протоколы о защите мигрантов". С 21 января министерство перестанет добавлять физических лиц в программу", - пишет ТАСС со ссылкой на заявление профильного министерства.

При этом в МВБ уточнили, что введенные ранее ограничения на поездки в связи с пандемией остаются в силе. И все нынешние участники программы должны оставаться на своих местах до получения дополнительной информации от должностных лиц правительства США.

Напомним, среди уже подписанных новым президентом США указов, есть документ о смягчении миграционного законодательства страны. В день своей инаугурации Джо Байден подписал серию из 17 указов. Утверждая документы 46-й глава Белого дома исполнил не только многие пункты из своей предвыборной программы, но и приступил к реализации главного желания демократов - как можно скорее стереть наследие Дональда Трампа.