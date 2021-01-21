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21.01.2021 05:06
Рубрика: В мире

США прекратят отправку мигрантов в Мексику до ожидания судебных слушаний

Фото: AP Photo / Sandra Sebastian Фото: AP Photo / Sandra Sebastian
Фото: AP Photo / Sandra Sebastian

О завершении программы, в рамках которой десятки тысяч мигрантов вынуждены были несколько месяцев ожидать в Мексике судебных слушаний по предоставлению им статуса беженца в Соединенных Штатах, объявили представители министерства внутренней безопасности.

Фото: EPA-EFE/Patrick Semansky
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"МВБ приостанавливает прием новых участников в программу под названием "Протоколы о защите мигрантов". С 21 января министерство перестанет добавлять физических лиц в программу", - пишет ТАСС со ссылкой на заявление профильного министерства.

При этом в МВБ уточнили, что введенные ранее ограничения на поездки в связи с пандемией остаются в силе. И все нынешние участники программы должны оставаться на своих местах до получения дополнительной информации от должностных лиц правительства США.

Напомним, среди уже подписанных новым президентом США указов, есть документ о смягчении миграционного законодательства страны. В день своей инаугурации Джо Байден подписал серию из 17 указов. Утверждая документы 46-й глава Белого дома исполнил не только многие пункты из своей предвыборной программы, но и приступил к реализации главного желания демократов - как можно скорее стереть наследие Дональда Трампа.

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