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21.01.2021 03:23
Рубрика: В мире

В Венесуэле изучат возможность установления новых отношений с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: AFP/Yuri CORTEZ Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: AFP/Yuri CORTEZ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: AFP/Yuri CORTEZ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поручил изучить возможность установления новых отношений с Соединенными Штатами после прихода к власти нового президента Джозефа Байдена.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool
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"Я считаю важным, чтобы Национальная ассамблея как законодательный орган страны, комиссия по внешней политике изучили и приняли законодательные и политические инициативы по началу новых отношений между США и Венесуэлой", - цитирует РИА Новости выступление венесуэльского лидера.

Мадуро отметил, что у его страны отличные отношения с американским обществом, университетами и профсоюзами США, с афроамериканскими движениями. Президент Венесуэлы подчеркнул, что хочет улучшить отношения с Вашингтоном "до отношений уважения, взаимности и будущего".

"Я призываю, чтобы новое правительство США превзошло демонизацию боливарианской революции и Николаса Мадуро и перевернуло страницу лжи, демонизации и ненависти против Венесуэлы", - заявил также президент​​​.

Напомним, 20 января в США прошла 59-я инаугурация президента. Вступивший в должность 78-летний Джозеф Байден стал самым престарелым в истории президентом США на момент своей присяги. Он уже получил контроль над так называемым "ядерным чемоданчиком". Также присягу принесла 56-летняя вице-президент США Камала Харрис.

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