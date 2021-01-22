На продажу выставили два уникальных пикапа ЗАЗ

Два пикапа ЗАЗ-968МП выставили на продажу на сайте Auto.ru. Такие автомобили действительно выпускались Запорожским заводом - было собрано всего 2500 машин.

Модель была создана на базе стандартного "Запорожца" ЗАЗ-968М. Пикап делали по стапельно-обходной технологии. У авто отрезали заднюю часть крыши и обустраивали небольшой грузовой отсек - между двухместным салоном и расположенным сзади мотором.

Первый пикап сохранил заводскую конструкцию с 1,2-литровым двигателем V4 МеМЗ, но продавец отдельно указывает, что мотор инжекторный, хотя с завода такие машины выходили с карбюраторными двигателями. Развивает мотор 45 л.с. и работает с 4-ступенчатой механической коробкой (разгон до "сотни" за 28 секунд).

Второй автомобиль основательно подготовлен для гонок. У него рядная "четверка" Volkswagen объемом 1,8 литра, дополнительно оснащенная турбонаддувом с жидкостным интеркулером и прямоточной выхлопной системой. В результате такой мотор выдает 220 л.с., с ним пикап разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд.

За машины 1994 года выпуска просят 2 200 349 рублей, они находятся в Гомеле.

Ранее "РГ" сообщала о том, что за "Запорожец" на базе Mazda попросили 550 тысяч рублей.