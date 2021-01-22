Новый Toyota Land Cruiser 300: прием заказов - в марте

Toyota Land Cruiser впервые за 14 лет существования готовится сменить поколение: внедорожник сохранит рамную конструкцию, станет жёстче, получит гибридную версию, не вырастет в габаритах, но колёсная база будет увеличена.

Ранее сообщалось, когда новый Land Cruiser 300 будет представлен, теперь стало известно, когда внедорожник нового поколения будет доступен к заказу.

Японский журнал BestCarWeb сообщает со ссылкой на местного дилера, что бронь будет открыта в конце марта, а официального анонса и какой-то детальной информации следует ожидать в мае.

Также источник подтвердил, что Land Cruiser 300 создаётся на новой платформе, основанной на архитектуре TNGA, он лишится V8 объёмом 4.8 литра, вместо которого получит "турбошестёрку" 3.5 литра, также в гамме будет турбированный дизель 3.3 литра.

В будущем бензиновый V6 может получить электрического помощника: таким образом, у LC 300 будет гибридная версия, необходимость в которой связана, вероятно, с ужесточением норм выбросов к 2030 году.

Внедорожник сохранит систему полного привода, двигатели будут агрегатироваться 6-диапазонным "автоматом".

Цена на LC 300 окажется на 500 000 йен (примерно 355 000 рублей) выше, чем просят на "двухсотый".

Стоит отметить, что все сроки и данные о технической составляющей внедорожника являются предварительными и не подтверждены компанией официально.