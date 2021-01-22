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Постер: названа дата премьеры трейлера фильма "Годзилла против Конга"

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    22.01.2021, 02:35
Текст:   Козьма Лоханкин

Премьера фильма "Годзилла против Конга" запланирована на 26 марта, но сопровождающими материалами студии Warner Bros. и Legendary нас пока не слишком баловали.

Пока в распоряжении потенциальных зрителей два тизера, свежий - длиной в полминуты, где значительную часть занимают пафосные титры, а предыдущий - вообще трёхсекундный.

И вот на недавно появившемся официальном аккаунте фильма в Twitter опубликован свежий постер, сопровождающийся комментарием "ТРЕЙЛЕР ВОСКРЕСЕНЬЕ". Из чего можно сделать вывод, что полноценный ролик мы увидим в конце этой недели.

Картина, напомним, выйдет одновременно в кинотеатрах и на сервисе HBO Max.

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